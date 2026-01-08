Afirman que crimen organizado de México se ha expandido en Europa

    Los cárteles mexicanos, en alianza con distribuidores locales, han expandido el tráfico de metanfetaminas a diversos países, principalmente de Europa. REFORMA

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU, México es uno de los principales productores de metanfetaminas en el mundo

La Policía Nacional de España anunció ayer el desmantelamiento, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EU, de una organización criminal “hispano-mexicana” señalada de ser responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa.

La autoridad informó del arresto de nueve personas acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, tres de las cuales ingresaron a prisión.

“Entre los arrestados destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia”, precisó en un comunicado.

Al propietario de la empresa le encontraron cerca de 3 millones de euros y dinero mexicano en un búnker subterráneo en uno de sus almacenes. ...este había utilizado su compañía para introducir la metanfetamina oculta en piedras importadas de México.

“Relojes y dinero, esta es la forma en la que la organización blanqueaba parte del beneficio que obtenían con la droga que traían desde México”, señaló.

La red, agregó, operaba en Tenerife, Madrid, Alicante y Valencia donde se registraron siete domicilios y se incautaron siete relojes de lujo, siete teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y municiones.

El operativo, dijo la Policía, fue la segunda parte de la operación Saga que en mayo de 2024 arrojó siete detenidos y la incautación en Alicante de mil 800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor de todo Europa.

Según los informes anuales de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y el Departamento de Estado de EU, los cárteles mexicanos, en alianza con distribuidores locales, han expandido el tráfico de metanfetaminas a diversos países, principalmente de Europa.

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU, México es uno de los principales productores de metanfetaminas en el mundo.

Ese reporte señala que, de acuerdo con los análisis químicos realizados a droga asegurada en Oceanía, se ha detectado una mayor presencia de metanfetamina mexicana.

