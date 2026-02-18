Plantea Anticorrupción federal legalizar figura de agente encubierto

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alista un paquete de reformas para, entre otras cosas, legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter administrativos y con ello evitar que éstas se caigan en los tribunales.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Anticorrupción federal, Raquel Buenrostro, dijo que la figura ya se usa desde hace años, sin embargo no se tiene hasta ahora un sustento jurídico suficiente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La narrativa no es suficiente’... Libro de Scherer no basta para investigar: Buenrostro

“El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte, se nos cae porque no se reconoce la figura”, señaló.

“El contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto se utiliza desde hace muchísimos años, muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales”.

La funcionaria federal dijo que el objetivo de la reforma es dar fuerza legal a investigaciones que están relacionadas con el combate a la corrupción.

“Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados”, agregó.

Señaló que en el paquete de reformas también están contemplados mecanismos para dar protección a denunciantes, lo que busca fomentar los reportes ciudadanos.

Finalmente, dijo que el objetivo de las diferentes reformas es reducir la impunidad sobre actos de corrupción en la administración pública.

“Lo que nosotros queremos es abatir la corrupción”, concluyó Buenrostro.