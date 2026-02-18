Plantea Anticorrupción federal legalizar figura de agente encubierto

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 febrero 2026
    Plantea Anticorrupción federal legalizar figura de agente encubierto
    La figura encubierta ya se utiliza desde hace años, pero sin reconocimiento legal, lo que provoca que investigaciones se caigan. CUARTOSCURO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alista paquete de reformas para reforzar combate a actos de corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alista un paquete de reformas para, entre otras cosas, legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter administrativos y con ello evitar que éstas se caigan en los tribunales.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Anticorrupción federal, Raquel Buenrostro, dijo que la figura ya se usa desde hace años, sin embargo no se tiene hasta ahora un sustento jurídico suficiente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La narrativa no es suficiente’... Libro de Scherer no basta para investigar: Buenrostro

“El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte, se nos cae porque no se reconoce la figura”, señaló.

“El contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto se utiliza desde hace muchísimos años, muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales”.

La funcionaria federal dijo que el objetivo de la reforma es dar fuerza legal a investigaciones que están relacionadas con el combate a la corrupción.

“Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados”, agregó.

Señaló que en el paquete de reformas también están contemplados mecanismos para dar protección a denunciantes, lo que busca fomentar los reportes ciudadanos.

Finalmente, dijo que el objetivo de las diferentes reformas es reducir la impunidad sobre actos de corrupción en la administración pública.

“Lo que nosotros queremos es abatir la corrupción”, concluyó Buenrostro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Justicia

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Raquel Buenrostro

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026