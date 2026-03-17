Plantea Claudia Sheinbaum mantener en 2027 elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso en la iniciativa de reforma electoral que enviará al Senado este martes que la elección judicial se mantendrá en 2027.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta aclaró que la revocación de mandato puede llevarse a cabo el próximo año o en el 2028, de tal forma que pueda coincidir con la elección judicial.

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“La revocación de mandato se establece que puede ser en el 2027 o en el 2028, y a criterio de los siguientes presidentes igual, y como está la Constitución queda a principios del próximo año para poder solicitarla si es en el 2027 o en el 2028.

“Hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 2027, aprovechar la elección del 2027 para atender todo, de una vez, y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en la boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del ejecutivo, legislativo y judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles que se presentan”, señaló.

“Como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable en que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos, y en el tema de los plurinominales que hay que seguir insistiendo. Ya no se pudo esa reforma constitucional, pero no por eso uno puede dejar de decirlo”, agregó.

Ayer, fuentes partidistas afirmaron que la Presidenta Claudia Sheinbaum analizaba posponer la elección de otros 850 juzgadores a junio del 2028, no en el 2027.

Autoridades electorales, partidos, organizaciones civiles y académicos habían exigido a la Mandataria cambiar la fecha ante la complejidad de las elecciones del próximo año.

Esto porque la elección por voto popular de la segunda tanda de juzgadores del Poder Judicial de la Federación estaba programada para el 6 de junio del 2027, pero ese mismo día se renovarán los 500 diputados federales.

Mientras que a nivel local se renovarán 17 gubernaturas; 31 congresos locales, excepto Coahuila que se cambiará este año; y en 30 entidades se elegirán Ayuntamientos, menos en Durango y Veracruz.