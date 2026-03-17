Sheinbaum reconoce ‘gesto’ del rey Felipe VI de España quien admitió que ‘hubo mucho abuso’ durante la Conquista
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La mandataria mexicana destacó que este posicionamiento representa un cambio en el tono de la relación bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció como un “gesto significativo” las recientes declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien admitió públicamente que durante el periodo de la Conquista se cometieron abusos contra las poblaciones originarias.
Durante su conferencia matutina de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria mexicana destacó que este posicionamiento representa un cambio en el tono de la relación bilateral, particularmente si se compara con años anteriores, cuando el gobierno español evitó pronunciarse sobre la solicitud formal de disculpa enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en un evidente enfriamiento diplomático entre ambos países.
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Sheinbaum subrayó que las palabras del monarca no solo tienen un peso simbólico, sino que abren la puerta a una nueva etapa de diálogo basada en el reconocimiento histórico. En ese sentido, valoró especialmente que Felipe VI hiciera estas declaraciones en el contexto de su visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, presentada en el Museo Arqueológico Nacional, lo que —dijo— refuerza el mensaje de acercamiento cultural y reconocimiento de las civilizaciones originarias.
La presidenta no descartó que este nuevo escenario pueda traducirse en gestos diplomáticos concretos, incluida una eventual invitación al rey de España para visitar México, como parte de un proceso más amplio de reconstrucción de la relación bilateral.
No obstante, también aprovechó para señalar las tensiones internas que generaron las declaraciones del monarca dentro de España. Sheinbaum criticó a sectores conservadores de ese país que reaccionaron negativamente, cuestionando lo que consideraron una postura innecesaria o revisionista del pasado colonial. Para la mandataria mexicana, estas críticas reflejan la persistencia de visiones que se resisten a reconocer los excesos cometidos durante la Conquista.
En su mensaje, insistió en que el reconocimiento de los agravios históricos no debe entenderse como un acto de confrontación, sino como una oportunidad para construir una relación más madura y respetuosa entre ambas naciones. “Hay que reconocer estos gestos y seguir avanzando en el diálogo”, enfatizó.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene como eje central la reivindicación de las grandes civilizaciones originarias de México, no solo en el discurso político, sino también en la promoción cultural y en la redefinición de la memoria histórica compartida con otros países, particularmente con España.