Sheinbaum reconoce ‘gesto’ del rey Felipe VI de España quien admitió que ‘hubo mucho abuso’ durante la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció como un “gesto significativo” las recientes declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien admitió públicamente que durante el periodo de la Conquista se cometieron abusos contra las poblaciones originarias.

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria mexicana destacó que este posicionamiento representa un cambio en el tono de la relación bilateral, particularmente si se compara con años anteriores, cuando el gobierno español evitó pronunciarse sobre la solicitud formal de disculpa enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en un evidente enfriamiento diplomático entre ambos países.

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Sheinbaum subrayó que las palabras del monarca no solo tienen un peso simbólico, sino que abren la puerta a una nueva etapa de diálogo basada en el reconocimiento histórico. En ese sentido, valoró especialmente que Felipe VI hiciera estas declaraciones en el contexto de su visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, presentada en el Museo Arqueológico Nacional, lo que —dijo— refuerza el mensaje de acercamiento cultural y reconocimiento de las civilizaciones originarias.