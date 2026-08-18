Sheinbaum se reúne con su gabinete rumbo al Segundo Informe de Gobierno

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    Sheinbaum se reúne con su gabinete rumbo al Segundo Informe de Gobierno
    El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, descartó que durante la reunión haya un “jalón de orejas” para los integrantes del gabinete. Cuartoscuro

Al encuentro han arribado diversos secretarios de Estado, además de funcionarios responsables de los programas sociales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este martes con integrantes de su gabinete legal y ampliado, como parte de los trabajos de evaluación, esto de cara a su Segundo Informe de Gobierno, que presentará el próximo 1 de septiembre.

Al encuentro, que se lleva a cabo en Palacio Nacional, han arribado diversos secretarios de Estado, así como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el exministro en retiro Arturo Zaldívar, además de funcionarios responsables de los programas sociales y de las acciones de vivienda del gobierno federal.

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La reunión ocurre en medio de la polémica por la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fuentes consultadas confirmaron que este asunto no sería abordado durante el encuentro privado de la mandataria con su gabinete.

Lo que sí está previsto es realizar una valoración de los resultados del segundo año de gobierno de Sheinbaum, así como revisar los avances y pendientes de las principales dependencias y programas de la administración federal, previo al informe presidencial.

DESCARTAN “JALÓN DE OREJA” PARA LOS INTEGRANTES DEL GABINETE

En breve entrevista con medios de comunicación, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, descartó que durante la reunión haya un “jalón de orejas” para los integrantes del gabinete.

Por el contrario, el funcionario aseguró que existen buenas cuentas en este segundo año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La reunión tiene lugar a menos de dos semanas de que la mandataria presente ante la ciudadanía el balance de los primeros dos años de su gobierno, en el que expondrá los principales resultados de su administración y los avances de los programas prioritarios.

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