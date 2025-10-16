Plantean refresqueras de México reducir azúcar en sus bebidas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que compañías refresqueras en México plantearon una reducción del contenido de azúcar en sus bebidas como parte de un acuerdo para mejorar la salud de la población.

“Aprovecho para comentarles que hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, con el Secretario de Salud, algunos diputados y representación de Hacienda. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas, en el corto plazo”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que la noche del miércoles se alcanzó un acuerdo en el que se mantiene una parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, pero se incluye el compromiso de las empresas de reformular sus productos.

“Hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas”, indicó.

Señaló que los acuerdos entre gobierno y sector privado persiguen un equilibrio entre la regulación fiscal y la salud pública.

“Lo que nos interesa, pues, es la salud. Se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero con el compromiso de reducir el azúcar. Es un acuerdo para beneficio de la salud de los mexicanos”, manifestó.

Finalmente, la Presidenta dijo que la medida de las empresas ocurre en el marco de un trabajo entre las secretarías de Salud y Hacienda y dijo que México sigue como un país abierto a la inversión privada.

“Que sepan los empresarios, lo dije hace unos días cuando estuvieron aquí los del Foro Económico de Davos, México está abierto a la inversión. Lo que buscamos es bienestar para el pueblo, cosa que antes no se buscaba”, añadió.