Pleno del Senado avala en lo general la reducción a la jornada laboral a 40 horas

Tras una debida discusión, el Senado de la República aprobó en lo general —con 121 votos a favor, equivalentes a la unanimidad— la reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana, en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, por lo que ahora será discutida en lo particular. La iniciativa fue previamente avalada de forma unánime por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, durante el pasado 10 de febrero. TE PUEDE INTERESAR: Aprueban la iniciativa de jornada laboral de 40 horas en comisiones del Senado

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN DE EN EL SENADO Durante la sesión ordinaria, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, defendió la reforma de la presidenta Sheinbaum al argumentar que tiene por objeto garantizar los derechos laborales y en especial la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales. En tribuna, subrayó que la reducción de la jornada laboral es una reforma de fondo en la que se garantiza el derecho al descanso, y su implementación permitirá mejorar el bienestar y calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos. Mientras que legisladores de oposición señalaron que la reforma no establece dos días de descanso obligatorios a la semana. Además, se hizo hincapié en que la ampliación de las horas extras permitidas beneficia a los empleadores en lugar de los trabajadores.