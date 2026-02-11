Pleno del Senado avala en lo general la reducción a la jornada laboral a 40 horas

México
/ 11 febrero 2026
    Pleno del Senado avala en lo general la reducción a la jornada laboral a 40 horas
    El Senado de la República aprobó en lo general la reforma en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. EL UNIVERSAL

Por unanimidad, la reforma en materia de reducción a la jornada laboral a 40 horas fue aprobada por el Senado de la República

Tras una debida discusión, el Senado de la República aprobó en lo general —con 121 votos a favor, equivalentes a la unanimidad— la reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana, en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, por lo que ahora será discutida en lo particular.

La iniciativa fue previamente avalada de forma unánime por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, durante el pasado 10 de febrero.

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN DE EN EL SENADO

Durante la sesión ordinaria, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, defendió la reforma de la presidenta Sheinbaum al argumentar que tiene por objeto garantizar los derechos laborales y en especial la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales.

En tribuna, subrayó que la reducción de la jornada laboral es una reforma de fondo en la que se garantiza el derecho al descanso, y su implementación permitirá mejorar el bienestar y calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos.

Mientras que legisladores de oposición señalaron que la reforma no establece dos días de descanso obligatorios a la semana. Además, se hizo hincapié en que la ampliación de las horas extras permitidas beneficia a los empleadores en lugar de los trabajadores.

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL A 40 HORAS: DE QUÉ TRATA Y CÓMO SE IMPLEMENTARÁ

La iniciativa forma parte de una reforma laboral impulsada por el Gobierno de México, con el fin de mejorar el bienestar, equilibrar la vida personal y laboral, y acercar al país a estándares internacionales.

De acuerdo a lo que ha declarado la presidenta Claudia Sheinbaum, la implementación no será inmediata, sino que está diseñada de forma gradual para permitir la adaptación de empleadores, trabajadores y procesos productivos.

El calendario propuesto establece que la reforma entrará en vigor durante 2026, iniciando un periodo de transición, y que a partir del 1 de enero de 2027 la jornada ordinaria disminuirá de 48 a 46 horas. Cada año siguiente la jornada se reducirá dos horas más hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

