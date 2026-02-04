Morena acelera la semana de 40 horas: STPS llega al Senado para destrabar la reforma laboral

CDMX.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, participó en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

El coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, informó que la presencia del funcionario tiene como objetivo explicar a detalle la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

De acuerdo con lo señalado por el senador, el encuentro se desarrolla a puerta cerrada como parte de las actividades internas de la bancada en el inicio del periodo legislativo.

En el contexto inmediato, la exposición del titular de la STPS busca precisar alcances y contenido de la propuesta, en una discusión que ha sido planteada como reforma a la legislación laboral vigente.

Al término de la reunión, está previsto que Marath Bolaños ofrezca una conferencia de prensa, una vez concluida la sesión plenaria con senadores de Morena.

La propuesta de reducción de la jornada semanal a 40 horas forma parte del paquete de iniciativas que la bancada analiza en este periodo ordinario, con miras a definir tiempos y procedimiento legislativo.

En el plano institucional, el Senado deberá procesar la reforma conforme a los mecanismos de dictaminación y discusión en comisiones, antes de su eventual votación en el pleno.