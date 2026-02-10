Aprueban la iniciativa de jornada laboral de 40 horas en comisiones del Senado

Dicha reforma, con la que buscan reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, será establecida en la Ley Federal del Trabajo, sin que implique la reducción de sueldos, salarios o prestaciones, así como prohibir que menores de edad trabajen horas extra.

Con cero abstenciones y cero votos en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales obtuvo 19 de votos a favor, la de Trabajo y Previsión Social contó con 11 votos a favor, mientras que la de Estudios Legislativos obtuvo 18 votos a favor.

La iniciativa de la jornada laboral de 40 horas fue discutida y avalada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, además de Estudios Legislativos del Senado de la República.

Por lo que la reforma que también busca la adición de disposiciones al artículo 123 de la Constitución Política de México, pasará al Pleno del Senado para su discusión (se prevé que sea este miércoles) y será aprobada, si es que obtiene dos terceras partes de los votos a favor de los legisladores.

Posteriormente, será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y avalada en Comisiones, como en el Pleno de la cámara baja.

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL?

La reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, así como reducir la fatiga y potenciar salud, productividad y seguridad laboral.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral.

Entre las nuevas medidas, la reforma establece:

· Reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales

· Establecer que la reducción no implique la disminución de salarios ni prestaciones para los trabajadores

· Incluir estas reglas a nivel constitucional modificando el Artículo 123 para proteger los derechos al trabajo y descanso

· Prohibición de horas extras para menores de edad

· Tope de 12 horas extraordinarias por semana

· Límite máximo de 12 horas totales por día

Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas.

Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso.

¿CÓMO SE REDUCIRÁN LAS HORAS?

El recorte a la semana laboral será paulatino:

· 46 horas en 2027

· 44 horas en 2028

· 42 horas en 2029

· 40 horas en 2030

En 2026 las empresas tendrán un periodo de adaptación para reorganizar turnos y procesos. Sin embargo, el cambio más polémico es que el descanso semanal sigue siendo de un solo día, ahora especificado como obligatorio y con goce de salario íntegro.

En la práctica, los trabajadores continuarán asistiendo seis días a la semana, aunque con menos horas por jornada. Para quienes enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias, esto no representa un descanso real.

Este esquema mantiene retos en temas de salud, tiempo familiar y actividades educativas o recreativas, pues la reducción horaria no soluciona el ritmo acelerado que viven millones de personas.