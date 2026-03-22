Polariza redes presentación del plan B electoral de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con un análisis de la firma MW Group, que midió la conversación sociodigital entre el 12 y el 18 de marzo, el proyecto electoral de Sheinbaum fue de los más discutidos en la red social X.

La presentación del plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que no prosperara la reforma integral que propuso antes, generó una polarización en redes sociales durante la semana, entre quienes advierten riesgos a la democracia y quienes respaldan el proyecto.

Por un lado, predominan críticas que advierten riesgos para la democracia, la paridad de género y la libertad en redes sociales; por otro, existen posturas de respaldo que destacan sus posibles beneficios. También se integran señalamientos políticos y advertencias hacia legisladores, en un contexto de tensión entre actores partidistas.

21.1 por ciento de comentarios se posicionó contra el plan B debido a los posibles riesgos para el País. En tanto, un 17.9 por ciento señala que la democracia de México agoniza con el plan electoral en discusión.

En contraste 14.9 por ciento mostró su respaldo a la propuesta de la mandataria federal, mientras 14 por ciento criticó que las modificaciones del plan B abren la puerta a que, durante el proceso de revocación de mandato, la Presidenta mantenga su cargo y pueda hacer campaña.

Otro tema que dominó la conversación en el periodo referido fue el de las donaciones que México hace a Cuba, en el que predominaron críticas y cuestionamientos hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien publicó en sus redes sociales una cuenta para apoyar a la isla.

27 por ciento pidió al expresidente que se solidarice con mexicanos en vez de hacerlo con Cuba, señalando las principales necesidades en territorio mexicano, como la crisis de violencia y el desabasto de medicamentos.

Por otro lado, 16 por ciento señaló irregularidades en la autorización de la asociación que promovió López Obrador, señalando que se hizo en días, cuando es un proceso que puede llevar meses. 11.3 por ciento invitó al expresidente a donar del dinero que, sostienen, robó a los mexicanos.

Finalmente, 11.1 por ciento aseguró que López Obrador está apoyando al régimen cubano para evitar su propia caída por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El tercer tema que predominó en las redes fue el del paro que realizaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir mejoras laborales.

Las narrativas se centran en las movilizaciones de la CNTE, destacando críticas por presunto trato preferencial, afectaciones a la educación y posibles actos de presión o financiamiento irregular.

27.6 por ciento señaló un trato preferente a las manifestaciones de maestros de la CNTE, señalando que, en contraste, en casos de marchas feministas o de la generación Z, los policías agreden a manifestantes.