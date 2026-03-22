Sheinbaum sube a torre de coquizadora en Salina Cruz y promete más gasolina y diésel con menos azufre

SALINAS CRUZ, OAX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió este domingo las instalaciones de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, donde supervisó los avances de la planta coquizadora destinada a transformar combustóleo en gasolinas y diésel con menor contenido de azufre. En un video difundido en su cuenta oficial, la mandataria se ubicó en la torre de coquización en construcción y señaló: “Estamos en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Estamos encima de la torre de coquización que se está construyendo y ya tiene un avance del 76 por ciento”.

La obra comenzó en la administración anterior y se realiza con la empresa ICA Fluor, como parte de la modernización del Sistema Nacional de Refinación. Sheinbaum explicó que el propósito es sustituir la producción de combustóleo, al que describió como un combustible con alto contenido de azufre. “En vez de producir combustóleo, que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel”, afirmó. La planta permitirá generar alrededor de 80 mil barriles diarios adicionales de destilados de alto valor.

La Presidenta también indicó que el proyecto producirá coque que se utilizará posteriormente para fertilizantes y que los nuevos combustibles tendrían menor contenido de azufre, con la expectativa de reducir emisiones contaminantes. Durante el recorrido, Sheinbaum estuvo acompañada por directivos de Pemex y trabajadores; en las imágenes se observan estructuras en construcción y planos con volúmenes de producción. Al final, posó con un grupo de obreros y exclamó: “¡Arriba los trabajadores de Pemex!”.

El proyecto se vincula con la estrategia de soberanía energética del gobierno federal. Pemex ha reportado que la coquizadora contribuirá a procesar residuos pesados del petróleo y a disminuir la dependencia de importaciones de combustibles limpios.

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