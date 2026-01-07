Policía Nacional de España desarticula red vinculada al Cártel de Sinaloa; detienen a nueve

El comunicado de la Policía Nacional indica que “La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la operación Saga que supuso la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina. Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante” .

La primera parte de este operativo culminó en mayo de 2024, con el desmantelamiento de la infraestructura en España del Cártel de Sinaloa y la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina.

La operación Saga ha dado como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas en Europa.

A todos los capturados se les imputó los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, logrando desmantelar el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis enviada a Europa.

Otro de los detenidos es el propietario de una empresa de mármol, donde se encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker ubicado bajo el suelo.

La Policía Nacional de España dio a conocer el reciente aseguramiento de metanfetamina en Europa, una operación a través de la cual nueve personas resultaron detenidas, entre ellas un miembro del grupo criminal, que se encontraba escondido en un piso en Madrid. De acuerdo con las investigaciones, se concluyó que el sujeto recibía una cantidad económica a cambio de su silencio.

ENCUENTRAN DROGAS ESCONDIDAS EN ESTATUA

Tras el reciente hallazgo, el grupo criminal mencionado intentó un proceso de reestructuración económica. En este contexto, las autoridades encontraron que, en julio de 2024, el Cártel enviaba asta 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura.

Según informan, la figura tenía como destino Tenerife. Al tener conocimiento de esta operación, las autoridades procedieron inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

SUJETO OCULTO QUE RECIBÍA DINERO A CAMBIO DE SILENCIO

A la par, el pasado mes de septiembre, se consiguió identificar y localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa “escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2 mil 500 euros al mes, a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los mil 800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en la operación Saga”, explicó la Policía Nacional

Asimismo, se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia.

“Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente”.

HALLAZGO DE MILLONES DE EUROS EN BÚNKER

La operación culminó con la detención de nueve personas por su presunta implicación en delitos de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, de las cuales tres ingresaron en prisión, lo que permitió a los investigadores dar por desarticulada la que consideraban la red más potente de Europa en el tráfico de drogas de síntesis.

Durante el operativo, las autoridades realizaron registros en siete domicilios ubicados en Valencia (dos), Alicante (tres), Málaga (uno) y Madrid (uno), donde se incautaron siete relojes de lujo, siete teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Entre los arrestos más relevantes se encuentra el de un empresario que utilizaba su empresa legal de mármol para introducir la droga oculta en piedras importadas desde México; en una de sus naves industriales se localizaron cerca de tres millones de euros escondidos en un búnker bajo el suelo. Asimismo, fue detenido el líder de la red de narcotransportistas, encargado de coordinar las operaciones entre Dubái y México y de dirigir la actividad del resto de los integrantes de la organización.