Secuestro de mineros: trabajadores revelan amenazas previas y presiones para no detener operaciones

En este contexto, dos trabajadores de la empresa Viszla Silver, identificados como “José” y “Juan” para proteger su identidad, ofrecieron una entrevista al programa Reporte 100 Sonora , donde describieron el entorno que, según su testimonio, se vivía en la mina antes de la desaparición de sus compañeros.

En torno al caso han surgido distintas versiones: autoridades han planteado la hipótesis de que los mineros habrían sido “confundidos” por un grupo criminal como integrantes de una organización rival, mientras que también han cobrado fuerza versiones relacionadas con posibles actos de extorsión.

Están por cumplirse tres semanas del secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, cinco de ellos continúan desaparecidos, mientras que los otros cinco fueron identificados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

TRABAJADORES DE LA MINA REVELAN QUE TUVIERON ENCUENTROS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Uno de los entrevistados explicó que las labores se realizaban en campo y que en distintas ocasiones tuvieron contacto con grupos delictivos. “No trabajábamos en oficina, trabajábamos en el campo. Tuvimos algunos encuentros con con grupos delictivos, nos vigilaban vehículos, volaban drones, (en) las áreas en que estábamos trabajando”, relató.

De acuerdo con su versión, las advertencias sobre el riesgo en la zona no eran recientes. Recordó que incluso durante un paro técnico el año anterior recibieron un mensaje directo de integrantes del crimen organizado: “Incluso en el paro técnico que hubo el año pasado. Ellos nos dijeron que literalmente nos dijeron, ‘Por favor, sálganse que no podemos garantizar su seguridad.’ Los grupos delictivos son los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvieron esa delicadeza”.

Señaló además que las amenazas no distinguían entre trabajadores contratados directamente por la empresa o por compañías externas. “Algunos trabajamos directamente con la empresa, otros con otras empresas contratistas y a y a todos en algún momento recibieron amenazas de parte de de grupos delictivos”, afirmó.

MINERA IGNORÓ LAS DENUNCIAS DE SUS TRABAJADORES SOBRE LAS AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Según su testimonio, los trabajadores informaban de estos hechos a sus superiores. “Nosotros reportábamos directamente a los superiores, a nuestros supervisores y nuestros supervisores reportaban a los directivos”, explicó uno de ellos.

Al hablar sobre la reacción ante las denuncias de amenazas, señaló que hubo distintos tratos. “Yo personalmente no puedo decir que me trataron mal, pero algunos compañeros fueron maltratados incluso por la empresa diciéndoles que que eran flojos”, indicó.

Al ser cuestionados sobre si existían antecedentes de este tipo de situaciones, uno de los entrevistados respondió: “No tengo esa información, pero por lo que sí puedo hablar es de que desde el año pasado había amenazas de para que la empresa dejara de trabajar. Y no sé por qué intereses o no sé a qué se debía que la empresa nunca quiso parar actividades”.

‘ES UNA ZONA DE GUERRA’, SEÑALAN MINEROS DE CONCORDIA

En la entrevista también se les preguntó por qué el crimen organizado pedía que la empresa suspendiera operaciones. El trabajador respondió que “Porque esa zona es una zona de conflicto; no podemos entrar mucho en detalles, pero claro son situaciones de entre entre grupos delictivos. Era una zona de guerra básicamente y ellos ellos llegaban con nosotros y nos decían, ‘Por favor, retírense, no podemos garantizar su seguridad.’ Pero la empresa nos decía que continuáramos trabajando”.

Como parte de las medidas adoptadas ante ese contexto, afirmó que se les pidió modificar el color del chaleco que utilizaban para poder ser identificados por uno de los grupos. “A nosotros se nos pidió cambiar de color de chaleco para que nos pudieran (identificar) Uno de los grupos. (...) El chaleco era naranja y cambiamos a color amarillo para que nos pudiera identificar uno de los grupos y que no nos hicieran daño”, relató.