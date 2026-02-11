Secuestro de mineros: trabajadores revelan amenazas previas y presiones para no detener operaciones

México
/ 11 febrero 2026
    Secuestro de mineros: trabajadores revelan amenazas previas y presiones para no detener operaciones
    A casi tres semanas del secuestro de 10 mineros en Concordia, cinco siguen desaparecidos y trabajadores revelan amenazas previas. VANGUARDIA

Cinco mineros permanecen desaparecidos en Concordia; compañeros relataron amenazas, vigilancia con drones y advertencias de grupos delictivos en la zona

Están por cumplirse tres semanas del secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, cinco de ellos continúan desaparecidos, mientras que los otros cinco fueron identificados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

En torno al caso han surgido distintas versiones: autoridades han planteado la hipótesis de que los mineros habrían sido “confundidos” por un grupo criminal como integrantes de una organización rival, mientras que también han cobrado fuerza versiones relacionadas con posibles actos de extorsión.

En este contexto, dos trabajadores de la empresa Viszla Silver, identificados como “José” y “Juan” para proteger su identidad, ofrecieron una entrevista al programa Reporte 100 Sonora, donde describieron el entorno que, según su testimonio, se vivía en la mina antes de la desaparición de sus compañeros.

TE PUEDE INTERESAR: La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa

$!Instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, mantuvieron un fuerte resguardo de seguridad. El día 9 de febrero fueron entregados los cuerpos de los mineros identificados después de ser localizados en una fosa clandestina en la comunidad El Verde, municipio de Concordia.
Instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, mantuvieron un fuerte resguardo de seguridad. El día 9 de febrero fueron entregados los cuerpos de los mineros identificados después de ser localizados en una fosa clandestina en la comunidad El Verde, municipio de Concordia. CUARTOSCURO

TRABAJADORES DE LA MINA REVELAN QUE TUVIERON ENCUENTROS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Uno de los entrevistados explicó que las labores se realizaban en campo y que en distintas ocasiones tuvieron contacto con grupos delictivos. “No trabajábamos en oficina, trabajábamos en el campo. Tuvimos algunos encuentros con con grupos delictivos, nos vigilaban vehículos, volaban drones, (en) las áreas en que estábamos trabajando”, relató.

De acuerdo con su versión, las advertencias sobre el riesgo en la zona no eran recientes. Recordó que incluso durante un paro técnico el año anterior recibieron un mensaje directo de integrantes del crimen organizado: “Incluso en el paro técnico que hubo el año pasado. Ellos nos dijeron que literalmente nos dijeron, ‘Por favor, sálganse que no podemos garantizar su seguridad.’ Los grupos delictivos son los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvieron esa delicadeza”.

Señaló además que las amenazas no distinguían entre trabajadores contratados directamente por la empresa o por compañías externas. “Algunos trabajamos directamente con la empresa, otros con otras empresas contratistas y a y a todos en algún momento recibieron amenazas de parte de de grupos delictivos”, afirmó.

MINERA IGNORÓ LAS DENUNCIAS DE SUS TRABAJADORES SOBRE LAS AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Según su testimonio, los trabajadores informaban de estos hechos a sus superiores. “Nosotros reportábamos directamente a los superiores, a nuestros supervisores y nuestros supervisores reportaban a los directivos”, explicó uno de ellos.

Al hablar sobre la reacción ante las denuncias de amenazas, señaló que hubo distintos tratos. “Yo personalmente no puedo decir que me trataron mal, pero algunos compañeros fueron maltratados incluso por la empresa diciéndoles que que eran flojos”, indicó.

Al ser cuestionados sobre si existían antecedentes de este tipo de situaciones, uno de los entrevistados respondió: “No tengo esa información, pero por lo que sí puedo hablar es de que desde el año pasado había amenazas de para que la empresa dejara de trabajar. Y no sé por qué intereses o no sé a qué se debía que la empresa nunca quiso parar actividades”.

‘ES UNA ZONA DE GUERRA’, SEÑALAN MINEROS DE CONCORDIA

En la entrevista también se les preguntó por qué el crimen organizado pedía que la empresa suspendiera operaciones. El trabajador respondió que “Porque esa zona es una zona de conflicto; no podemos entrar mucho en detalles, pero claro son situaciones de entre entre grupos delictivos. Era una zona de guerra básicamente y ellos ellos llegaban con nosotros y nos decían, ‘Por favor, retírense, no podemos garantizar su seguridad.’ Pero la empresa nos decía que continuáramos trabajando”.

Como parte de las medidas adoptadas ante ese contexto, afirmó que se les pidió modificar el color del chaleco que utilizaban para poder ser identificados por uno de los grupos. “A nosotros se nos pidió cambiar de color de chaleco para que nos pudieran (identificar) Uno de los grupos. (...) El chaleco era naranja y cambiamos a color amarillo para que nos pudiera identificar uno de los grupos y que no nos hicieran daño”, relató.

MINEROS CUESTIONAN HIPÓTESIS DE CONFUSIÓN SEÑALADA POR EL GOBIERNO FEDERAL

Respecto a la versión ofrecida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que señala una posible confusión al momento de secuestrar a las víctimas, uno de los entrevistados expresó dudas.

“No creo porque los levantaron desde su cama, yo creo. En Clementina. Clementina era un residencial que se rentaba para el campamento. Entonces, ellos sabían perfectamente a dónde iban, con quién iban y se los llevaron de ahí, de su casa”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Golpea crimen organizado minería en México: Vizsla Silver suspende operaciones tras secuestros en Sinaloa

Finalmente, señalaron que tras los hechos algunos compañeros han recibido mensajes y hostigamiento. “A algunos compañeros los los han estado, pues stalkeando o espiando por sus redes sociales y hostigando por por por WhatsApp. (Nos dicen) Pues que no hablemos porque, pues puede tener repercusiones en nuestros trabajos”, afirmó uno de los trabajadores.

Mientras continúan las labores de búsqueda de los cinco mineros desaparecidos, las declaraciones difundidas en la entrevista aportan elementos sobre el contexto de seguridad en la zona donde operaba la empresa al momento de los hechos.

