Policías de Hermosillo “detienen” al Grinch durante posada navideña en La Cholla (VIDEO)
Elementos de la Policía Municipal convivieron con familias de La Cholla en Hermosillo durante una posada donde entregaron alrededor de dos mil juguetes
La colonia La Cholla, en Hermosillo, registró una jornada distinta la mañana del 22 de diciembre, cuando elementos de la Policía Municipal convivieron con niñas y niños durante una posada comunitaria que incluyó juegos, dinámicas y entrega de juguetes.
Durante el evento, el personaje del Grinch fue “detenido” de manera simbólica por los agentes municipales, bajo la narrativa de que intentaba “robarse la Navidad”. La representación formó parte del programa recreativo destinado a entretener a los menores que asistieron al convivio.
POLICÍAS DE HERMOSILLO REPARTEN CERCA DE DOS MIL REGALOS A NIÑOS DURANTE POZADA NAVIDEÑA
Desde las 11:00 horas, familias de La Cholla y colonias cercanas se reunieron en el cruce de Perimetral y Peña Flor, donde los policías, vestidos con motivos navideños, entregaron aproximadamente dos mil regalos.
De acuerdo con la corporación, los obsequios fueron reunidos mediante donaciones voluntarias de los propios elementos, quienes también organizaron dinámicas y actividades recreativas para los asistentes.
Además del Grinch, Santa Claus participó en la jornada, donde los niños pudieron tomarse fotografías, participar en juegos y convivir con los personajes. El objetivo, señalaron los organizadores, fue generar un espacio de cercanía entre la comunidad y la corporación policial.
La actividad se desarrolló como parte de las acciones navideñas impulsadas en Hermosillo durante la temporada decembrina, con énfasis en la convivencia familiar y el entretenimiento para la niñez.
