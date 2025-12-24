Policías de Hermosillo “detienen” al Grinch durante posada navideña en La Cholla (VIDEO)

La colonia La Cholla, en Hermosillo, registró una jornada distinta la mañana del 22 de diciembre, cuando elementos de la Policía Municipal convivieron con niñas y niños durante una posada comunitaria que incluyó juegos, dinámicas y entrega de juguetes.

Durante el evento, el personaje del Grinch fue “detenido” de manera simbólica por los agentes municipales, bajo la narrativa de que intentaba “robarse la Navidad”. La representación formó parte del programa recreativo destinado a entretener a los menores que asistieron al convivio.

