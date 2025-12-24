Policías llevan comida a familiares de pacientes del Hospital Materno Infantil, en NL

Los uniformados sirvieron más de 100 platillos a las personas que esperan información médica de sus seres queridos.

Monterrey, Nuevo León.- Policías del municipio de Guadalupe llevaron comida a los familiares de pacientes internados en el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad ante la cercanía de la Navidad, en Nuevo León.

El espíritu navideño se hizo presente cuando colocaron una mesa y comenzaron a servir platos de comida para pedirle a la gente que se aproximara.

“Además, de entregar los alimentos, los oficiales mantuvieron cercanía y diálogo con quienes permanecían en el exterior del hospital, en la avenida San Rafael”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio.

Destacó que este tipo de acciones forman parte del trabajo de proximidad social, enfocado en atender a la ciudadanía desde una perspectiva cercana, respetuosa y solidaria, especialmente en espacios donde las personas permanecen por períodos prolongados.