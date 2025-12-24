Policías llevan comida a familiares de pacientes del Hospital Materno Infantil, en NL

México
/ 24 diciembre 2025
    Policías de Guadalupe colocaron una mesa afuera del Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad para entregar alimentos y convivir con familiares de pacientes en vísperas de Navidad Fotos: cortesía
Policías de Guadalupe compartieron más de 100 platillos con familiares que esperan noticias de sus pacientes en el Hospital Materno Infantil

Monterrey, Nuevo León.- Policías del municipio de Guadalupe llevaron comida a los familiares de pacientes internados en el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad ante la cercanía de la Navidad, en Nuevo León.

Los uniformados sirvieron más de 100 platillos a las personas que esperan información médica de sus seres queridos.

$!Policías de Guadalupe reparten comida a familiares de pacientes del Materno Infantil por Navidad en Nuevo León
Policías de Guadalupe reparten comida a familiares de pacientes del Materno Infantil por Navidad en Nuevo León Cortesía

El espíritu navideño se hizo presente cuando colocaron una mesa y comenzaron a servir platos de comida para pedirle a la gente que se aproximara.

“Además, de entregar los alimentos, los oficiales mantuvieron cercanía y diálogo con quienes permanecían en el exterior del hospital, en la avenida San Rafael”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio.

Destacó que este tipo de acciones forman parte del trabajo de proximidad social, enfocado en atender a la ciudadanía desde una perspectiva cercana, respetuosa y solidaria, especialmente en espacios donde las personas permanecen por períodos prolongados.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

