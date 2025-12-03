$!Por estancamiento de la economía de México habrá una baja recaudación

La economía de México ya está estancada, con un crecimiento de apenas 0.2 por ciento en 2025, lo que provocará que la recaudación sea 120 mil millones de pesos menor respecto a lo que se habría logrado con una mayor expansión, aseveraron analistas de Grupo Financiero Banamex.

“Para este año, la Secretaría de Hacienda presupuestó un crecimiento de 2.3 por ciento de la economía; si vamos a terminar con un crecimiento de 0.2 por ciento, pues evidentemente la recaudación hubiera sido mayor que con la que vamos a terminar este año si el crecimiento hubiera sido el que se presupuestó”.

“Incluso si tomamos las sensibilidades de Hacienda que publica de ingresos a crecimiento, pues estaríamos hablando tal vez de unos 100 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos por arriba de los que se van a obtener si el crecimiento hubiera sido efectivamente el que presupuestó o el que estimó a Hacienda hace un año. Entonces sí hay un impacto”, indicó en una consulta sobre el tema Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex.

El analista recalcó que, en definitiva, el que México tenga un menor crecimiento que el potencial o incluso el que estima Hacienda, sí se reflejará en una recaudación por debajo de la que se tendría con un mayor crecimiento.

“Este año tal vez Hacienda pueda decir: ‘pero mira, el IVA está creciendo muy bien, el ISR está creciendo muy bien’”. Pero no es por el crecimiento económico, son por medidas que han tomado en términos de eficiencia, de fiscalización, de digitalización que levantan la recaudación”, indicó en Diálogos Banamex.

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, afirmó que la economía de México ya materializó un estancamiento este año y que, con esta base, su pronóstico para 2026 es una recuperación moderada, con un crecimiento de 1.5 por ciento.