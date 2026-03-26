Por fabricar delito, Karina Barrón pagará 3.2 MDP; llega a acuerdo con Waldo

“Hoy se sabe la verdad, hoy le regreso de nueva cuenta fundamentado, mi buen nombre a mis hijos, a mi familia” , indicó.

El senador morenista precisó que este caso nunca tuvo como propósito la venganza, sino el derecho a la verdad.

Este jueves se realizó la audiencia en la que se acordó una disculpa pública, el pago de 3.2 millones de pesos como reparación de daño, que Barrón no tenga contacto con Fernández, no hablar del caso a los medios de comunicación, no participar en cargos públicos y tomar cursos de sensibilización sobre las mentiras y guerra sucia.

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que Karina Barrón alcanzó un acuerdo de reparación de daño con suspensión condicional del proceso por la fabricación de un delito contra Waldo Fernández, el senador aseguró que el caso sienta un precedente en México al dejar constancia de que la guerra sucia y la mentira, sí pueden tener consecuencias legales.

Las medidas se extienden a los otros dos implicados en el caso, que son la mujer que presentó la denuncia falsa en contra de Fernández, identificada como Deborah Berenice Rodríguez Velazco, y el abogado Gustavo García Rojo.

WALDO FERNÁNDEZ DONARÁ A CAUSAS BENÉFICAS EL DINERO QUE KARINA BARRÓN PAGARÁ COMO REPARACIÓN DE DAÑO

El senador compartió que el pago que se hará como reparación de daño será donado a causas benéficas.

“Le vamos a regresar a la sociedad este monto, que insisto es un reembolso de lo que nosotros gastamos”, explicó.

Tanto Barrón como los demás implicados fueron acusados de los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones y vinculados a proceso.

Los hechos se registraron en el marco de las elecciones del 2024, cuando Deborah Berenice presentó una denuncia contra el morenista por abuso sexual por órdenes de Barrón con quien Fernández competía por un escaño en el Senado de la República.

KARINA BARRÓN OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS A WALDO FERNÁNDEZ

Durante la audiencia, Barrón leyó la disculpa pública a Waldo Fernández en la que resaltó que en el contexto del proceso electoral tomó decisiones por su ambición política.

“Tomé decisiones que pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean”, precisó.

Agregó que sus acciones tuvieron consecuencias reales que generaron angustia, incertidumbre y un daño que trascendió lo político y se instaló en lo más personal, que es la familia y la honra de una persona.

“Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito. Reconozco que no debí haberme conducido de esa manera. Reconozco que Waldo Fernández González y su familia cargó con consecuencias que nunca les correspondieron y que mis actos generaron y los perjudicaron”, expresó.

La exfuncionaria del municipio de Monterrey pidió una disculpa pública a Fernández y a su familia.