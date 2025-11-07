Por más de 20 años, no se podido pacificar Michoacán con militares, cuarteles y planes

Azotado desde hace más de 20 años por la pugna de grupos criminales, Michoacán ha sido sometido a ensayos en materia de seguridad que no fructifican.

Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas... y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad.

En la administración de AMLO se enviaron a Michoacán 3 mil 372 militares, en promedio al año; mientras que en lo que va de la gestión de Sheinbaum se han desplegado mil 310.

El panista michoacano y Presidente Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 inició en esa entidad la llamada “Guerra contra el Narco”, desplegó en promedio a mil 593 militares cada año; mientras Enrique Peña rompió récord al mandar a 5 mil 29 efectivos, para afrontar el levantamiento de grupos de autodefensas que presuntamente buscaban combatir a “Los Caballeros Templarios” y su líder Servando Gómez, “La Tuta”.

En 2014, Peña creó la Comisión para la Seguridad de Michoacán, y designó a Alfredo Castillo, como su representante en esa entidad, con la intención de contener a dichos grupos.

Durante los gobiernos de la 4T se han construido 65 bases mixtas para la operación de fuerzas militares y estatales, 23 de las cuales se ubican en la región de Tierra Caliente, donde en menos de dos semanas fueron ejecutados el líder limonero Bernardo Bravo y el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de una ola incontenible de extorsiones y violencia regional.

Ahora Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, para lo cual desplegará a integrantes de su gabinete en la entidad, quienes junto con autoridades locales buscarán soluciones a los problemas michoacanos.

A un mes del actual gobierno, la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, reportó haber iniciado un operativo para contener las extorsiones contra productores limoneros. Pero el crimen y las ejecuciones han continuado.