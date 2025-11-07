Por más de 20 años, no se podido pacificar Michoacán con militares, cuarteles y planes

México
/ 7 noviembre 2025
    Por más de 20 años, no se podido pacificar Michoacán con militares, cuarteles y planes
    Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, para lo cual desplegará a integrantes de su gabinete en la entidad, quienes junto con autoridades locales buscarán soluciones a los problemas michoacanos. FOTO: REFORMA

Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas... y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad

Azotado desde hace más de 20 años por la pugna de grupos criminales, Michoacán ha sido sometido a ensayos en materia de seguridad que no fructifican.

Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas... y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: En percances viales, 25% de muertos son motociclistas

En la administración de AMLO se enviaron a Michoacán 3 mil 372 militares, en promedio al año; mientras que en lo que va de la gestión de Sheinbaum se han desplegado mil 310.

El panista michoacano y Presidente Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 inició en esa entidad la llamada “Guerra contra el Narco”, desplegó en promedio a mil 593 militares cada año; mientras Enrique Peña rompió récord al mandar a 5 mil 29 efectivos, para afrontar el levantamiento de grupos de autodefensas que presuntamente buscaban combatir a “Los Caballeros Templarios” y su líder Servando Gómez, “La Tuta”.

En 2014, Peña creó la Comisión para la Seguridad de Michoacán, y designó a Alfredo Castillo, como su representante en esa entidad, con la intención de contener a dichos grupos.

Durante los gobiernos de la 4T se han construido 65 bases mixtas para la operación de fuerzas militares y estatales, 23 de las cuales se ubican en la región de Tierra Caliente, donde en menos de dos semanas fueron ejecutados el líder limonero Bernardo Bravo y el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de una ola incontenible de extorsiones y violencia regional.

Ahora Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, para lo cual desplegará a integrantes de su gabinete en la entidad, quienes junto con autoridades locales buscarán soluciones a los problemas michoacanos.

A un mes del actual gobierno, la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, reportó haber iniciado un operativo para contener las extorsiones contra productores limoneros. Pero el crimen y las ejecuciones han continuado.

Temas


Cuartel Militar
militares

Localizaciones


Michoacán

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario