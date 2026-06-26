Por nepotismo, descarta PVEM a Ruth González de carrera por la gubernatura de SLP

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México
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    Por nepotismo, descarta PVEM a Ruth González de carrera por la gubernatura de SLP
    El periodo de registro de aspirantes de la alianza Morena-PVEM-PT hacia 2027 concluye este sábado 27 de junio. CUARTOSCURO

La senadora no se registrará en el proceso interno de la alianza Morena-PVEM-PT por su relación con el actual mandatario

Por la regla de nepotismo, Ruth González, senadora y esposa del Gobernador de San Luis Potosí, no se registrará al proceso interno de Morena, PVEM y PT.

El coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, confió en que en los próximos seis meses Morena entienda que es el perfil más fuerte en la entidad.

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“Hay una definición por parte de de Morena sobre el tema del nepotismo, donde definió que no había viabilidad para que pudiera un familiar determinado grado poder suceder, y en virtud de que la senadora Ruth González es una de las aspirantes creímos que lo viable, lo prudente, era que no participáramos en los registros.

“Yo siempre he pensado que hasta que no se agote la fecha límite legal, que será seguramente a mediados de enero, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo”, apuntó.

Entrevistado antes de iniciar el registro de aspirantes por Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, el ex senador afirmó que el PVEM está claro que la senadora es su carta más fuerte y la acompañarán, pese a ser esposa del Gobernador Ricardo Gallardo.

Reconoció que en la mesa de negociación que existe entre líderes del PVEM, Morena y PT, San Luis Potosí está “encorchetado”, por lo que primero resolverán todos los estados y al final verán si se existe una oportunidad de acuerdo.

“Estamos apenas en el inicio de este tema. Vamos paso a paso, vamos muy bien. La verdad es que hemos encontrado, tanto en Citlalli como en Ariadna Montiel, muchísima voluntad de construir, y en nosotros encuentran la misma”, apuntó.

MORENA, SIN PERFILES

Aunque se preveía que Morena registrara a Rita Rodríguez, líder del partido en la entidad y hermana de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de acuerdo con morenistas hasta el momento no ha presentado licencia al cargo.

En la lista de quienes podrían acudir personalmente al registro este viernes sólo aparece Carlos Artemio Arreola, diputado local.

Los aspirantes tienen hasta las 18:00 horas del sábado para registrarse en línea.

ALIANZA, SOLO UN MILAGRO: PT

Dirigentes del PT afirmaron que “sólo un milagro” haría que se concretara una alianza entre los tres partidos, por lo que el escenario es que cada uno vaya solo.

Por ello, indicaron, los petistas impulsan la candidatura de Gerardo Sánchez Zumaya, quien se afirma es empresario del sector petrolero.

Escobar aseguró que el PT podría decir ir solo, con Morena o con el PVEM, pero las pláticas aún no inician.

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