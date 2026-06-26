Decretan suspender clases y home office por partidos del Mundial el 29 de junio en Nuevo León y el 30 en CDMX

Para los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se realizarán el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey y martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, las respectivas administraciones informaron decretos para suspender clases e implementar teletrabajo para personas servidoras públicas. Las sedes mundialistas recibirán a las selecciones de México, Países Bajos, y Marruecos, así como una cuarta nación por definirse para el encuentro con el Tricolor, para llevarse a cabo los Dieciseisavos de Final.

NUEVO LEÓN SUSPENDE CLASES EL LUNES 29 POR CUARTO PARTIDO Ante la complicada que se pone la movilidad con los partidos del Mundial y la gran afluencia de holandeses que se espera en el estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo lunes 29 de junio se contempla la suspensión de clases en todos los niveles de educación pública y privada. A través de un video, el mandatario estatal también dio a conocer que conmina al sector privado a que brinden “home office” a sus empleados o les den la tarde como ocurrirá con las dependencias de gobierno que solo laborarán hasta la hora de la comida.

“El lunes 29 tenemos nuestro cuarto y último juego Holanda-Marruecos, dieciseisavos. FIFA me acaba de confirmar que están esperando entre 15 y 20 mil holandeses que vienen de Kansas City, más miles de marroquíes y muchos fans y locales que van a gozar de este juego. Por eso al igual que Guadalajara y la Ciudad de México, hemos decidido que el lunes sea feriado”, expuso. Mencionó que lo anterior quiere decir que se va a publicar en el Periódico Oficial del Estado que las escuelas públicas y privadas de todos los niveles no tengan clases. “También vamos a hacer lo propio en el gobierno, actividades esenciales como la seguridad, Protección Civil, por supuesto van a trabajar, pero las que no vamos a trabajar toda la mañana y a la hora de comida nos vamos a disfrutar del Mundial, así mismo conmino al sector privado a que en la medida de lo posible me ayuden con esquemas híbridos de “home office” a dar la tarde, pasar los juegos. Eso está en su cancha, ustedes deciden”, puntualizó el jefe del ejecutivo estatal.

DECRETO HOME OFFICE Y SUSPENSIÓN DE CLASES EN EL DOF PARA LA CDMX EL 30 DE JUNIO El Gobierno Federal decretó implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral para las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la capital, según se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, para que, el 30 de junio de 2026, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo”, se lee en el decreto publicado este 26 de junio.

También se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, así como en las instituciones de educación media superior y superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en la Ciudad de México. “Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, el 30 de junio de 2026”, señala el decreto.

Cabe destacar que, como en otras ocasiones, el decreto señala que el objetivo es contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público. La suspensión de actividades no aplicará para las relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. Así como seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público. Además de aquellas necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios, el cumplimiento de sus atribuciones y la atención a la ciudadanía”, destaca. Mientras que las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, y las demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN Y LOS DE CADA UNA DE LAS SEDES Toma en cuenta cuáles son los próximos partidos de México y donde será para futuras suspensiones: - Martes 30 de junio: México vs. *Selección por definir* (CDMX). Así como los partidos que se llevarán a cabo en cada una de las sedes mundialistas: CDMX - Martes 30 de junio 2026 | México (1º Grupo) A vs. Por definir 3º Grupo C/E/F/H/I;

- Domingo 5 de julio 2026 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80. Guadalajara - Viernes 26 de junio 2026 a las 18:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) Monterrey - Lunes, 29 de junio 2026 | Países Bajos (1º Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C).

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Aracely Chantaka Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).

Columna: Merodeando