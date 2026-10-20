¿Por qué Sheinbaum solicitó a Leonel Cota su renuncia como subsecretario de Agricultura?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia a la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar malas interpretaciones, luego de que su hijo, Manuel Cota Cárdenas, fue elegido como coordinador estatal de Morena en Baja California Sur con rumbo a las elecciones de 2027. SHEINBAUM PIDE A LEONEL COTA SU RENUNCIA Durante su conferencia matutina del lunes en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “yo sé lo pedí, porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí y que su hijo esté compitiendo”. “Para que no se preste a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando a algún candidato de algún partido político”, dijo.

La Presidenta aseguró que Cota Montaño aceptó dejar el cargo y señala que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel habría planteado apoyar al partido en Baja California Sur En ese sentido, detalló que “él lo traía ya el día que platicamos, me dijo ‘sí creo que es lo mejor, no creo que deba confundirse’ y hasta donde entiendo creo que Ariadna lo buscó para que ayude en temas del partido. No creo que vaya a ayudar en Baja California Sur necesariamente, sino en alguna otra entidad a apoyar a Morena”. Afirmó que “no está bien” que Manuel Cota Cárdenas, su hijo, contienda en las próximas elecciones de 2027 y que su padre esté trabajando en el Gobierno Federal. “Sí fue una decisión, porque no está bien que un hijo de alguien esté compitiendo y esté trabajando en el gobierno federal. Que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato”, declaró.

¿QUIÉN ES LEONEL COTA MONTAÑO? Cota Montaño fue nombrado titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tras la salida de Ignacio Ovalle Fernández y encabezó también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Anteriormente, tuvo el cargo de subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz en la Secretaría de Seguridad federal. Cabe destacar que Leonel Cota logró la gubernatura de Baja California Sur entre 1999 y 2005 tras haber sido presidente municipal de La Paz y diputado federal por la entidad.

NOMBRAN A HIJO DEL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA COMO COORDINADOR DE MORENA Manuel Cota Cárdenas fue designado ‘coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional’ en Baja California Sur el 28 de septiembre. El nombramiento forma parte de la organización territorial del partido guinda rumbo a las próximas elecciones de 2027, cuando se renovará el Gobierno del estado.