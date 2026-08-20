Vinculan a pareja por muerte y abuso sexual de menor de 2 años, en Nuevo León

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    Vinculan a pareja por muerte y abuso sexual de menor de 2 años, en Nuevo León
    Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la pareja acusada de dar muerte a una menor de dos años y ocho meses, en Nuevo León. FISCALÍA NUEVO LEÓN
    Vinculan a pareja por muerte y abuso sexual de menor de 2 años, en Nuevo León
    Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la pareja acusada de dar muerte a una menor de dos años y ocho meses, en Nuevo León. FISCALÍA NUEVO LEÓN
    Vinculan a pareja por muerte y abuso sexual de menor de 2 años, en Nuevo León
    Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la pareja acusada de dar muerte a una menor de dos años y ocho meses, en Nuevo León. FISCALÍA NUEVO LEÓN

La muerte de la menor se registró en un hospital de la localidad donde el personal informó a las autoridades del deceso de la víctima

MONTERREY, NL.- Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la pareja acusada de dar muerte a una menor de dos años y ocho meses, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer el resultado de la audiencia para resolver la situación de José Antonio “N”, de 26 años e Itzel Zulema “N”, de 23 años.

Los delitos de los cuales se les acusa son feminicidio, violación, violencia familiar y equiparable a violencia familiar.

Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto en una vivienda de la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-pareja-investigada-por-feminicidio-de-nina-de-2-anos-en-nuevo-leon-JI22918706

Sin embargo, la menor fue ingresada al Hospital Metropolitano donde el personal notificó la muerte de la niña.

De acuerdo con la autopsia, la víctima murió de contusión profunda de abdomen y también sufrió de abuso sexual por parte de su padrastro.

La pareja fue detenida el 17 de agosto en calles de la colonia 25 de noviembre en Guadalupe en posesión de diversas dosis de droga por lo que fueron sorprendidos en flagrancia del delito contra la salud.

Además, de dictar prisión preventiva en el correspondiente Centro de Reinserción Social, el juez determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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