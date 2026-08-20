Vinculan a pareja por muerte y abuso sexual de menor de 2 años, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la pareja acusada de dar muerte a una menor de dos años y ocho meses, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer el resultado de la audiencia para resolver la situación de José Antonio “N”, de 26 años e Itzel Zulema “N”, de 23 años.

Los delitos de los cuales se les acusa son feminicidio, violación, violencia familiar y equiparable a violencia familiar.

Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto en una vivienda de la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.