Preocupa a Iglesia situación de niñas y niños migrantes en México

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    Preocupa a Iglesia situación de niñas y niños migrantes en México
    En 2025, autoridades reportaron que atendieron a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración. CUARTOSCURO

En editorial Desde la Fe, llamaron a que esos menores sean protegidos en su dignidad y en sus derechos

La Iglesia católica expresó su preocupación por las y los niños en situación migratoria y llamó a las autoridades y la sociedad a proteger su dignidad y derechos humanos.

”Cada niña y cada niño que atraviesa nuestro país, incluso en medio de una realidad tan compleja como la migración, necesita ser protegido en su dignidad y en sus derechos”, expresó.

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A través de su editorial Desde la Fe, indicó que, durante 2025, las autoridades migratorias mexicanas reportaron que sus Oficiales de Protección a la Infancia atendieron a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración; de los cuales 14 mil 655 viajaban acompañados y mil 001 solos.

”Muchos de ellos expuestos a la violencia, hambre, discriminación, tráfico de personas, separación familiar y otras situaciones que amenazan sus derechos”, dijo.

Explicó que en México una niña o un niño en situación de movilidad tiene derecho a acceder a la educación pública sin que su condición migratoria sea un impedimento, sin embargo, persisten barreras como el desconocimiento de este derecho, la discriminación, el miedo y las dificultades derivadas de su propio tránsito.

”No basta, por tanto, con evitar que pasen hambre durante un día. Un niño necesita jugar, estudiar, sentirse seguro, pertenecer a una comunidad y tener adultos que lo protejan”, señaló.

”No se trata de sustituir la responsabilidad del Estado, sino de reconocer que también existe una responsabilidad social y comunitaria”, agregó.

Ante ello, destacó que el próximo domingo 27 de septiembre, en el marco de la 112.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, presidirá la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe por las comunidades migrantes y, de manera especial, por las niñas y los niños que viven esta realidad.

”Nuestra oración por los migrantes es una oportunidad para mirar de otro modo, para ampliar nuestra capacidad de acogida y para preguntarnos qué podemos hacer, desde nuestras posibilidades”, concluyó.

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