Envía Ejército a Mazatlán a 100 de Fuerzas Especiales

Desde el pasado 15 de septiembre, se informó que tras reuniones entre mandos y el envío de 1800 agentes federales, ya había un despliegue de 3 mil 400 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Un grupo de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército fue enviado a Mazatlán, Sinaloa, para reforzar las actividades de seguridad que ya realizan al menos 3 mil 400 elementos federales en la región.

Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los elementos fueron enviados a las 12:50 horas vía aérea desde el hangar militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

“100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, iniciaron un despliegue vía aérea a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la 1/a. Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México con destino al municipio de Mazatlán, Sinaloa”, se precisó en un comunicado.

“A su arribo, el personal se incorporará a las labores que desarrolla la 9/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, lo anterior con la finalidad de reforzar la seguridad”.

Se prevé que los elementos realicen patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas del puerto turístico.

Hace dos semanas, el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con los titulares de Defensa, General Ricardo Trevilla, y de la Marina, Almirante Raymundo Morales, tras distintos incidentes de inseguridad en Mazatlán y alrededores pese al despliegue de fuerzas federales.