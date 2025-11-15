Preocupan SAT y PJ, también, a grandes empresas tecnológicas

A los diversos sectores en Estados Unidos que han mostrado su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, se sumaron ahora más de 2 mil 200 firmas tecnológicas, incluyendo gigantes multinacionales.

Las firmas agrupadas en la poderosa Consumer Technology Association (CTA), entre las que están Nvidia, Panasonic, Microsoft y Samsung, denunciaron ante la Administración Trump que la reforma judicial en México perjudica los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC y recomendaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum revertirla.

Además, acusan que el SAT los ha amenazado con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

En un escrito entregado a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) señalaron que la elección de jueces por voto popular puede derivar en nuevos problemas bajo el Capítulo 14 del T-MEC dedicado a la inversión.

”Si bien el Gobierno mexicano tiene el derecho soberano de enmendar su Constitución, el cambio constitucional de 2024 que transformó el sistema judicial del País perjudicar· la larga relación comercial y de inversión entre EU y México, así como los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC”, dijo la CTA.

“Respetuosamente, urgimos al Gobierno de EU a presentar estas preocupaciones, y recomendamos a la Administración Sheinbaum revertir el rumbo y adoptar un enfoque más deliberado y reflexivo”.

Entre los miembros de la CTA no sólo están firmas de EU sino también multinacionales como la china Lenovo y la surcoreana LG, ambas con operaciones en México, así como cientos de firmas más pequeñas de fabricación de equipo electrónico que frecuentemente cruzan la frontera entre México y EU.

”La destitución de todos los jueces y su reemplazo mediante el voto popular plantea graves riesgos para el Estado de Derecho y la administración de justicia en México”, añadió la organización.

Además, la CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

Sin mencionar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la organización aseguró en un escrito ante la USTR que los amagos para el cruce de mercancía se añaden a un incremento significativo en la burocracia y en incidentes de seguridad.

”El SAT está realizando auditorías exhaustivas a las corporaciones multinacionales estadounidenses, afirmando que se adeudan millones de dólares en transacciones aduaneras, y amenazando con suspender las licencias de importación a menos que se realicen estos pagos”, denunció en su escrito.

Agregaron que los exportadores estadounidenses se han visto sujetos a un incremento significativo en las inspecciones y en las solicitudes simultáneas de información por parte de “múltiples agencias (mexicanas) para cruzar la aduana”.