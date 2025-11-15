Preocupan SAT y PJ, también, a grandes empresas tecnológicas

México
/ 15 noviembre 2025
    Preocupan SAT y PJ, también, a grandes empresas tecnológicas
    La CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas. FOTO: REFORMA

Acusan que el SAT los ha amenazado con auditorías para liberar mercancía en las aduanas

A los diversos sectores en Estados Unidos que han mostrado su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, se sumaron ahora más de 2 mil 200 firmas tecnológicas, incluyendo gigantes multinacionales.

Las firmas agrupadas en la poderosa Consumer Technology Association (CTA), entre las que están Nvidia, Panasonic, Microsoft y Samsung, denunciaron ante la Administración Trump que la reforma judicial en México perjudica los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC y recomendaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum revertirla.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan construcciones en zona prohibida de La Huasteca; no tienen autorización de la Semarnat

Además, acusan que el SAT los ha amenazado con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

En un escrito entregado a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) señalaron que la elección de jueces por voto popular puede derivar en nuevos problemas bajo el Capítulo 14 del T-MEC dedicado a la inversión.

”Si bien el Gobierno mexicano tiene el derecho soberano de enmendar su Constitución, el cambio constitucional de 2024 que transformó el sistema judicial del País perjudicar· la larga relación comercial y de inversión entre EU y México, así como los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC”, dijo la CTA.

“Respetuosamente, urgimos al Gobierno de EU a presentar estas preocupaciones, y recomendamos a la Administración Sheinbaum revertir el rumbo y adoptar un enfoque más deliberado y reflexivo”.

Entre los miembros de la CTA no sólo están firmas de EU sino también multinacionales como la china Lenovo y la surcoreana LG, ambas con operaciones en México, así como cientos de firmas más pequeñas de fabricación de equipo electrónico que frecuentemente cruzan la frontera entre México y EU.

”La destitución de todos los jueces y su reemplazo mediante el voto popular plantea graves riesgos para el Estado de Derecho y la administración de justicia en México”, añadió la organización.

Además, la CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

Sin mencionar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la organización aseguró en un escrito ante la USTR que los amagos para el cruce de mercancía se añaden a un incremento significativo en la burocracia y en incidentes de seguridad.

”El SAT está realizando auditorías exhaustivas a las corporaciones multinacionales estadounidenses, afirmando que se adeudan millones de dólares en transacciones aduaneras, y amenazando con suspender las licencias de importación a menos que se realicen estos pagos”, denunció en su escrito.

Agregaron que los exportadores estadounidenses se han visto sujetos a un incremento significativo en las inspecciones y en las solicitudes simultáneas de información por parte de “múltiples agencias (mexicanas) para cruzar la aduana”.

Temas


Tecnología
Empresas

Organizaciones


SAT

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El coronel en retiro Octavio Othón López Pérez es uno de los militares que están involucrados en esta trama.

Coahuila: Investiga FGR huachicol fiscal... ¡del Ejército!
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!