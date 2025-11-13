Sorteo SAT premiará con hasta 250 mil pesos... solo a quienes cumplan esto durante el Buen Fin 2025
Esta edición del Buen Fin 2025 viene con el sorteo del SAT, donde uno de los premios tiene valor de hasta 250 mil pesos
¡Este 13 de noviembre ha arrancado oficialmente la edición número 15 de la gran campaña de descuentos, ofertas y promociones! Se trata del Buen Fin: una de las temporadas más esperadas por las y los mexicanos.
Aquellos que vayan a participar en la compra de cualquier tipo de artículo o producto en las tiendas participantes, deben saber que, al finalizar, solo algunos quedarán registrados automáticamente al sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que podrían ganar hasta $250 mil pesos.
Este incentivo busca fomentar el interés de los consumidores y los comercios, como una forma de premiación únicamente a quienes realicen compras con tarjetas bancarias.
SAT PREMIARÁ CON HASTA $250 MIL PESOS A QUIEN HAGA COMPRAS DURANTE EL BUEN FIN 2025: ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO
Es sumamente importante que tomes en consideración una serie de bases, para ser partícipe del gran sorteo del SAT:
1. Existe una compra mínima:
El SAT estableció una cantidad de compra mínima, la cual es de $250 pesos.
2. La compra debe ser con tarjeta:
Únicamente las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco serán aceptadas.
3. La compra debe ser estrictamente durante el Buen Fin:
Recuerda que para este 2025, por su aniversario número 15, el Buen Fin iniciará el día 13 de noviembre y finalizará hasta el 17 del mismo mes.
4. Resultar ganador.
Participar en el sorteo del SAT 2025 requiere cumplir con todas estas especificaciones; además, es importante que sepas que tu participación se registrará automáticamente, sin formularios adicionales.
INVERSIÓN DE 500 MILLONES DE PESOS EN PREMIOS PARA EL SORTEO SAT 2025
La cantidad total que ofrecen todas las categorías del sorteo del SAT, asciende a $500 millones de pesos, destinados de la siguiente forma.
* $400 millones de pesos en premios a consumidores:
- Premio mayor: $250 mil pesos.
- Más de 321 mil premios adicionales, que van desde $500 hasta $20 mil pesos.
* $100 millones de pesos para comercios participantes.
- Premio de $260 mil pesos para comercios registrados.
- Mil premios de $20 mil pesos para establecimientos ganadores.
¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL SORTEO SAT 2025 POR EL BUEN FIN?
De acuerdo a lo que se ha establecido, el sorteo del SAT se realizará el día 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas centrales de la institución ubicadas en la Ciudad de México.
Podrás disfrutar de la transmisión en vivo a través del canal oficial del SAT en YouTube.
Para saber si resultaste ganador de algún premio, podrás consultar la lista en el portal oficial del SAT, aunque también considera que los premios se depositarán directamente en la tarjeta con la que se realizó la compra antes del 6 de enero de 2026.
ESTAS SON LAS TIENDAS QUE PARTICIPARÁN CON DESCUENTOS EN EL BUEN FIN 2025
→ Tiendas departamentales y de ropa:
1. Palacio de Hierro
2. Liverpool
3. Sears
4. Coppel
5. Suburbia
6. Sanborns
7. H&M
8. Zara
9. Bershka
10. Pull&Bear
11. Nike
12. Adidas
→ Supermercados:
1. Cadena Walmart: incluye Bodega Aurrerá, Walmart Express y Sam’s Club
2. Soriana
3. Chedraui
4. Costco
5. Oxxo
6. 7-Eleven
→ Tiendas virtuales o en línea:
1. Amazon
2. Mercado Libre
3. Temu
4. AliExpress
→ Servicios financieros:
1. BBVA
2. Citibanamex
3. Santander
4. Scotiabank
5. BanCoppel
6. Banco Azteca
7. Afirme
ESTO PUEDES HACER SI NO LOCALIZAS TU TIENDA FAVOTITA EN LA LISTA
Como se mencionó anteriormente, miles de negocios participantes quedaron fuera de esta lista. Si una de esas empresas resulta ser de tu interés, considera buscarla directamente en la página del Buen Fin.
El buscador no se encuentra al inicio, por lo que tendrás que deslizar a la mitad, al área que dice ‘Consumidores’. Debajo aparece la sección ‘Buscador de comercios participantes’.
Lo único que tienes que hacer es escribir el nombre de la tienda física o en línea.