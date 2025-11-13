Sorteo SAT premiará con hasta 250 mil pesos... solo a quienes cumplan esto durante el Buen Fin 2025

¡Este 13 de noviembre ha arrancado oficialmente la edición número 15 de la gran campaña de descuentos, ofertas y promociones! Se trata del Buen Fin: una de las temporadas más esperadas por las y los mexicanos.

Aquellos que vayan a participar en la compra de cualquier tipo de artículo o producto en las tiendas participantes, deben saber que, al finalizar, solo algunos quedarán registrados automáticamente al sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que podrían ganar hasta $250 mil pesos.

Este incentivo busca fomentar el interés de los consumidores y los comercios, como una forma de premiación únicamente a quienes realicen compras con tarjetas bancarias.

SAT PREMIARÁ CON HASTA $250 MIL PESOS A QUIEN HAGA COMPRAS DURANTE EL BUEN FIN 2025: ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

Es sumamente importante que tomes en consideración una serie de bases, para ser partícipe del gran sorteo del SAT: