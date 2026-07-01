Presenta esposa de exdirector de Pemex denuncia por violencia ante Fiscalía de CDMX

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Jiménez detalló que la denuncia fue interpuesta el pasado 29 de junio y que las autoridades la atendieron “como a una ciudadana más” que acude a denunciar violencia familiar.

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, donde acusó haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante su matrimonio.

“Fue un proceso difícil, largo, tedioso, agotador, cansado. Hay momentos en que te quiebras, te sientes mal, se te olvidan las cosas, quedas en blanco”, relató al recordar su comparecencia.

La denunciante explicó que, debido a los requisitos de la investigación, únicamente pudo denunciar dos episodios de violencia, ya que la Fiscalía le solicitó precisar fechas exactas de las agresiones.

“Denuncié dos, porque me pedían en la Fiscalía fechas exactas y había otros de los que no me acordaba”, señaló.

Durante la conversación, Jiménez afirmó que las agresiones comenzaron en 2022 y que, con el paso del tiempo, normalizó las conductas violentas de su pareja hasta que decidió hacerlas públicas.

“Nunca me imaginé que fuera un tema tan viral. Fue un desgaste emocional durante meses; también físico. Había que tomar una decisión y denunciar la violencia doméstica que había sufrido durante un largo periodo de tiempo”, expresó.

Agregó que, además de la violencia física, sufrió violencia psicológica, la cual describió como una de las formas de agresión que más afectan a las víctimas.

“La parte emocional te destruye. Te miras al espejo y sientes que no vales, que te ves fea. Uno termina normalizando cosas que no deberían ser normales”, comentó.

Jiménez también aseguró que la violencia impactó a su entorno familiar, particularmente a su hijo, quien comenzó a reproducir conductas ofensivas hacia ella.

“Lo más duro fue ver que el niño empezaba a repetir patrones que veía en casa. Ya no solo recibía agresiones de mi pareja, sino también de mi hijo pequeño”, dijo.

La esposa del exfuncionario indicó que contrajo matrimonio con Víctor Rodríguez en 2019 y que los primeros episodios de violencia ocurrieron durante la pandemia de Covid-19, periodo que, aseguró, deterioró la convivencia familiar.