Pega a ganaderos cuota de trámite para certificar que un animal no padece de gusano barrenador

Noel Ramírez, presidente de la UGRNL, expuso que a consecuencia del bloqueo de EU a las exportaciones bovinas de México, se generó una sobreoferta ganadera a nivel nacional, estimada en un millón de becerros que se quedaron en territorio nacional y derribaron los precios al productor.

Para movilizar bovinos dentro del Estado, los ganaderos están siendo obligados por el Gobierno federal a desembolsar 3 mil pesos para certificar que un animal no padece de gusano barrenador, cantidad que representa hasta el 24% del valor actual de un becerro y está arrebatando rentabilidad al sector, reportó la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL).

En la última subasta ganadera estatal, el pasado 23 de junio, la cabeza de becerro de menor peso registró un precio mínimo de 12 mil 247.50 pesos, es decir, 106.50 pesos por kilo, 4% menos que a finales de abril del 2025, previo a que EU cerrara la frontera al ganado mexicano y empezara a acumularse inventario.

Los precios a la baja, en combinación con la exigencia de ese certificado por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), están complicando el traslado de reses hacia las engordas y centros de acopio, incluso estando dentro de Nuevo León, de acuerdo con Ramírez.

El líder ganadero refirió que si bien el trámite es más barato para viajes con 10 o más bovinos, de 300 pesos por cabeza, el costo para movilizar menos animales golpea desproporcionadamente a los pequeños productores que venden y desplazan pocas cabezas, a quienes se les cobra entre 2 mil y 3 mil pesos por certificado.

”Están exigiendo más tramitología, ahora (el protocolo preventivo de movilización) se hace regionalizado y de por sí nos viene pegando la plaga con costos extra de cuidados en el rancho, de implementar trabajadores nuevos, y (el mayor tiempo) de transporte (por las inspecciones)”, señaló Ramírez en entrevista.

”Pedimos que en el Gobierno del Estado aboguen por nosotros los productores para que no nos cobren tanto (las autoridades federales) al mover el ganado que nos compran”.

Ayer, durante una asamblea de la UGRNL, Ramírez dio a conocer que autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron en Nuevo León un protocolo contra la plaga que divide el territorio estatal en tres zonas según su nivel de afectación, endureciendo las medidas preventivas y requisitos de movilización en donde haya más contagios.

Al corte del 29 de junio, Nuevo León acumula 423 casos del parásito desde su llegada en septiembre pasado, de los cuales el 83% se ha detectado en las regiones sur y citrícola, indican datos del Senasica.