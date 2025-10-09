Presume Gobierno de Sheinbaum recaudación superior a los 4 mmdp

México
/ 9 octubre 2025
    Presume Gobierno de Sheinbaum recaudación superior a los 4 mmdp
    De esa cifra, 5 mil 297 millones 813 mil pesos corresponderían a ingresos tributarios, mientras que 654 millones 180 mil pesos provendrían de ingresos no tributarios. FOTO: ESPECIAL

Esto representa un incremento del 9.1 por ciento en los ingresos respecto al mismo periodo de 2024

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se presentó el avance en la meta anual de ingresos, que es de 77.8%, con una recaudación de 4 mil millones 630 mil 754 pesos entre enero y septiembre de 2025.

Esto representa un incremento del 9.1 por ciento en los ingresos respecto al mismo periodo de 2024. Con base en esta tendencia, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé alcanzar una recaudación total de 5 mil 951 millones 992 mil pesos al cierre del año.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene empleo formal peor cifra en 5 años

De esa cifra, 5 mil 297 millones 813 mil pesos corresponderían a ingresos tributarios, mientras que 654 millones 180 mil pesos provendrían de ingresos no tributarios.

Además, con la entrada en vigor de nuevas medidas y sanciones, entre ellas la prisión preventiva para quienes incurran en evasión fiscal o emisión de facturas falsas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estiman que en 2026 se alcanzará una recaudación total de 6 mil 448 millones 302 mil pesos.

La proyección forma parte del Paquete Económico para el próximo año, el cual contempla un incremento de 4.3 por ciento en las contribuciones, equivalente a 496 mil 309 millones de pesos adicionales respecto a 2025.

En relación con ello, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, de los 500 mil millones de pesos extra recaudados hasta septiembre de 2025, alrededor de 200 mil millones tuvieron su origen en las operaciones aduaneras, reflejando el fortalecimiento del control y la eficiencia en dichos puntos de ingreso.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

