Presenta Sheinbaum la Tumba 10 de Huitzo... el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México

México
/ 23 enero 2026
    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo, en Oaxaca, un recinto funerario zapoteca con más de 600 años de antigüedad. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presentó la Tumba 10 de Huitzo, un recinto zapoteca de 600 años considerado por expertos como el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México

Durante la conferencia matutina del 23 de enero, realizada desde Veracruz, Claudia Sheinbaum informó sobre el descubrimiento de la Tumba 10 de Huitzo, localizada en el estado de Oaxaca. La mandataria subrayó que se trata de un hallazgo excepcional por la información histórica y cultural que aporta sobre la civilización zapoteca.

La tumba pertenece al periodo clásico tardío, alrededor del año 600 de nuestra era, y forma parte de un complejo funerario asociado a las élites de la antigua sociedad zapoteca. Este tipo de recintos permite comprender mejor la jerarquía social, los rituales mortuorios y las creencias religiosas de la época.

Sheinbaum destacó que el hallazgo refuerza la importancia del patrimonio arqueológico nacional y posiciona a México como uno de los países con mayor riqueza cultural en el continente, al preservar vestigios únicos de civilizaciones prehispánicas.

ARQUITECTURA MONUMENTAL Y SIMBOLISMO

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los especialistas es la arquitectura monumental de la tumba. El acceso al recinto está decorado con un relieve de búho, un símbolo poco común que podría estar relacionado con el inframundo, la noche o la protección espiritual.

De acuerdo con expertos del INAH, la calidad de los relieves y la disposición arquitectónica sugieren que la tumba fue construida para personajes de alto rango dentro de la sociedad zapoteca. La decoración única la distingue de otros recintos funerarios conocidos en la región.

La presidenta calificó el descubrimiento como “el más relevante de la última década en México”, debido a su nivel de conservación y a la información que permitirá obtener sobre técnicas constructivas, iconografía y prácticas rituales del periodo clásico tardío.

CONSERVACIÓN Y VALOR CIENTÍFICO

El INAH informó que la Tumba 10 de Huitzo se encuentra en condiciones extraordinarias de conservación, lo que facilitará investigaciones detalladas de su estructura, posibles ofrendas y restos humanos asociados. Este estado permitirá análisis arqueológicos, antropológicos y simbólicos de alto valor científico.

Los especialistas consideran que el recinto ofrecerá nuevas pistas sobre la organización social zapoteca, así como sobre sus vínculos políticos y religiosos con otros centros mesoamericanos contemporáneos. El hallazgo abre la puerta a futuras líneas de investigación interdisciplinarias.

Autoridades culturales coincidieron en que este descubrimiento no solo enriquece el conocimiento académico, sino que también fortalece la identidad cultural y el orgullo nacional, al poner en valor el legado histórico de los pueblos originarios de México.

DATOS CURIOSOS

· La tumba tiene una antigüedad aproximada de 600 años

· El relieve de búho es único en la arquitectura zapoteca conocida

· Corresponde al periodo clásico tardío, alrededor del año 600 d.C

.· Su conservación permitirá estudios arqueológicos inéditos

