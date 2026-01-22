Suprema Corte compran 9 vehículos para ministros; unidades anteriores ya no cumplían con seguridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que adquirió nueve camionetas, debido a que las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad e integridad personal ante la alta responsabilidad que desempeñan.

SCJN anuncio que por motivos de seguridad y de acuerdo a la normatividad, se compararán 9 vehículos para las y los ministros con estándares requeridos, respondiendo a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

Ante las críticas suscitadas este jueves en redes sociales por esta compra, la institución aseguró que la renovación de la flotilla se llevó a cabo conforme a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual, subrayó, establece que cada cuatro años debe cambiarse estos vehículos blindados por motivos de seguridad y por el servicio que prestan.