Presentan libro ‘Cállense, los nuevos rostros de la censura’; advierten sobre presión a la libertad de expresión

En un contexto de creciente debate sobre la libertad de expresión en México, fue presentado el libro “Cállense, los nuevos rostros de la censura” , una obra que reúne distintas voces críticas sobre el papel del poder público y las instituciones frente al ejercicio periodístico y ciudadano.

Durante el evento, la politóloga Denise Dresser señaló que el libro expone cómo, desde el gobierno, se estaría impulsando un entorno en el que la ciudadanía “libre, con agencia y derechos” termina por autocensurarse. Según explicó, existe una intención de “pasteurizar el pensamiento” mediante el uso de instituciones y del sistema judicial, con el objetivo de acotar la crítica pública.

El compilador de la obra, Humberto Musacchio, subrayó que el periodismo no posee la verdad absoluta, pero defendió la pluralidad de voces como un elemento indispensable para la vida democrática. “La variedad de opiniones es algo que los políticos deberían agradecer” , afirmó. Añadió que la existencia de versiones contrastantes permite a los gobiernos tomar mejores decisiones, aunque —dijo— en la práctica esto no siempre ocurre. “Nuestra función es incomodar al poder” , enfatizó.

Por su parte, Ana Ruelas, representante de la UNESCO en el evento, alertó sobre un incremento significativo en la autocensura. De acuerdo con sus datos, este fenómeno ha crecido en un 63 por ciento en comparación con hace 12 años, cuando se consolidaron instituciones autónomas diseñadas para proteger la libertad de expresión.

Los participantes coincidieron en que el libro busca abrir la discusión sobre los mecanismos —formales e informales— que limitan el debate público, así como el papel de periodistas, ciudadanos y autoridades en la defensa de este derecho fundamental.