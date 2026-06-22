Presentará Sheinbaum viabilidad de explotación de Gas no Convencional en Coahuila esta semana o la próxima

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los especialistas ya avanzan en una primera evaluación técnica y que los resultados serán presentados públicamente una vez que concluya la revisión correspondiente.

La discusión sobre el futuro energético de México sumará un nuevo capítulo esta semana, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que se reunirá con el grupo interdisciplinario de científicos encargado de analizar la viabilidad de la explotación de gas no convencional en el país, en especial en Coahuila.

El estudio ha generado atención particularmente en estados como Coahuila , una entidad identificada por su potencial energético y donde existen zonas con presencia de recursos asociados al gas no convencional.

Sheinbaum señaló que la intención es que la ciudadanía conozca directamente las conclusiones de los expertos antes de tomar cualquier determinación sobre posibles proyectos relacionados con este tipo de energía.

CIENTÍFICOS EVALUARÁN LA VIABILIDAD DEL GAS NO CONVENCIONAL

El análisis está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por especialistas de distintas áreas, quienes estudian aspectos técnicos, ambientales y energéticos relacionados con la posible explotación del recurso.

La presidenta explicó que la reunión con los científicos podría realizarse esta semana o a principios de la siguiente, dependiendo del avance final de los trabajos.

“Esta semana o a principios de la próxima tenemos la reunión ya con el grupo de científicos, que ya va muy avanzado en una primera recomendación”, declaró durante la conferencia.

El objetivo principal del grupo es determinar si existen condiciones adecuadas para desarrollar proyectos de gas no convencional, considerando factores como infraestructura, disponibilidad del recurso y características del territorio.

El tema ha cobrado relevancia debido a que este tipo de gas requiere procesos distintos a los métodos tradicionales de extracción, lo que implica evaluar cuidadosamente sus alcances y posibles efectos.

En el caso de Coahuila, la discusión energética tiene especial importancia debido a la historia industrial del estado y su relación con actividades vinculadas a los recursos naturales.

SHEINBAUM BUSCA PRESENTAR RESULTADOS DE FORMA PÚBLICA

La mandataria federal adelantó que los especialistas acudirán a la conferencia presidencial conocida como la Mañanera para explicar personalmente sus hallazgos.

La decisión busca que la información llegue directamente a la población y que los resultados del análisis sean conocidos sin intermediarios.

“Traeríamos a la Mañanera la recomendación, traeríamos nuevamente a los científicos para que puedan dar la información pública de lo que han investigado, lo que han visto y lo que han trabajado”, expresó Sheinbaum.

De acuerdo con lo señalado por la presidenta, la participación de los investigadores permitirá conocer los elementos que tomaron en cuenta durante el proceso de evaluación.

El anuncio ocurre en medio de una conversación nacional sobre la transición energética, el aprovechamiento de recursos naturales y la necesidad de mantener un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

La presentación de los resultados será un punto clave para definir si México cuenta con condiciones suficientes para avanzar en proyectos de este tipo.

COAHUILA Y EL DEBATE SOBRE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

El posible aprovechamiento de gas no convencional en Coahuila forma parte de una discusión más amplia sobre el papel que tendrán los hidrocarburos dentro de la estrategia energética nacional.

Este recurso se diferencia del gas convencional porque se encuentra atrapado en formaciones geológicas que requieren técnicas especiales para su extracción.

La evaluación científica busca conocer si la explotación podría ser técnicamente posible y bajo qué condiciones podría realizarse.

Sheinbaum insistió en que antes de cualquier decisión es necesario contar con información clara y estudios sólidos que permitan valorar los distintos escenarios.

“Que lo conozca el pueblo de México y seguir avanzando”, agregó la presidenta al referirse a la importancia de transparentar los resultados.

La presentación del grupo de especialistas será un momento relevante para conocer el rumbo de la política energética relacionada con este recurso.