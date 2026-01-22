Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción pide a Marina del Pilar Ávila separarse del cargo

México
/ 22 enero 2026
    Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, llamó públicamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a separarse del cargo para garantizar transparencia y confianza ciudadana CUARTOSCURO

La titular del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a la gobernadora de Baja California a solicitar licencia o renunciar, tras confirmarse una investigación de la FGR contra su exesposo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, exhortó este miércoles a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a separarse de su cargo, ya sea mediante licencia o renuncia, por razones de “integridad pública”.

El llamado se produjo después de que la propia mandataria estatal reconociera que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Pérez Morales señaló que la separación del cargo permitiría garantizar “condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana” ante una situación que, dijo, genera preocupación social. En su pronunciamiento, apeló a principios de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional.

TE PUEDE INTERESAR: SRE frena rumor: Trump no pidió ‘las cabezas’ de Rocha y Marina del Pilar, afirma Velasco

TITULAR DEL SNA EMITE MENSAJE PÚBLICO DIRIGIDO A LA GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA

La titular del SNA difundió su postura a través de su cuenta en la red social X, donde dirigió un mensaje explícito a la gobernadora de Baja California. En la publicación escribió:

“En un marco de respeto institucional, hago un llamado a la Gobernadora @MarinadelPilar para que, por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, separe su función del ejercicio del cargo (licencia o renuncia), a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad”.

El posicionamiento se dio luego de que Ávila Olmeda admitiera públicamente la existencia de la investigación federal en contra de Carlos Torres Torres, con quien mantuvo un vínculo matrimonial.

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS RETIRÓ EN 2025 LA VISA A GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA Y A SU ENTONCES ESPOSO

En mayo pasado, trascendió que el gobierno de Estados Unidos había retirado la visa tanto a Marina del Pilar Ávila Olmeda como a Carlos Torres Torres. El hecho generó atención pública debido a que Baja California colinda con el estado de California, y la gobernadora mantiene una agenda binacional frecuente.

En un primer momento, la pareja atribuyó el retiro del documento migratorio a un asunto de carácter administrativo. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer la existencia de una investigación por parte de autoridades estadounidenses contra Carlos Torres, así como la realización de indagatorias relacionadas con políticos mexicanos presuntamente vinculados con grupos criminales.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 100 mil visas canceladas a funcionarios y políticos mexicanos

En medio de la polémica, el 8 de octubre, la gobernadora de Baja California informó que se encontraba “en proceso de divorcio” con Carlos Torres Torres. En esa ocasión, Ávila Olmeda señaló que mantenía respeto hacia su entonces esposo y lo describió como “un gran hombre” y “un gran papá”.

El reconocimiento público de la investigación de la FGR y el llamado del Sistema Nacional Anticorrupción se suman a una serie de hechos que han colocado el tema en la discusión pública, en un contexto de exigencias de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos.

