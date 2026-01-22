Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción pide a Marina del Pilar Ávila separarse del cargo

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, exhortó este miércoles a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a separarse de su cargo, ya sea mediante licencia o renuncia, por razones de “integridad pública”.

El llamado se produjo después de que la propia mandataria estatal reconociera que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Pérez Morales señaló que la separación del cargo permitiría garantizar “condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana” ante una situación que, dijo, genera preocupación social. En su pronunciamiento, apeló a principios de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional.

TITULAR DEL SNA EMITE MENSAJE PÚBLICO DIRIGIDO A LA GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA

La titular del SNA difundió su postura a través de su cuenta en la red social X, donde dirigió un mensaje explícito a la gobernadora de Baja California. En la publicación escribió:

“En un marco de respeto institucional, hago un llamado a la Gobernadora @MarinadelPilar para que, por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, separe su función del ejercicio del cargo (licencia o renuncia), a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad”.

El posicionamiento se dio luego de que Ávila Olmeda admitiera públicamente la existencia de la investigación federal en contra de Carlos Torres Torres, con quien mantuvo un vínculo matrimonial.