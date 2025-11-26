Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua

El Gobierno de Estados Unidos presionó a México para cumplir con las cuotas de agua contempladas en el Tratado de 1944, cuyo déficit al término del ciclo quinquenal 2020-2025 asciende a más de mil millones de metros cúbicos de líquido.

El Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que remarcó que México debe cumplir con sus obligaciones del tratado bilateral sobre aguas internacionales, que obliga a México a entregar agua de la cuenca del Río Bravo.

Funcionarios estadounidenses se reunieron con homólogos mexicanos para revisar las medidas inmediatas y concretas para que se cumpla con las entregas pendientes.

“Los funcionarios examinaron los recursos hídricos disponibles y Estados Unidos presionó para que se entregaran los máximos suministros posibles a los usuarios de Texas”, expuso en el comunicado el Departamento de Estado.

“Hemos solicitado información adicional y nos reuniremos nuevamente para considerar opciones adicionales”.

Estados Unidos reconoció que México suministró más agua del Río Bravo en el último año del ciclo quinquenal 2020-2025 que en los cuatro años previos juntos, sin embargo el déficit actual ha contribuido a la escasez de agua en el estado de Texas, y ello a su vez ha provocado pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos.

“El Presidente Trump y el Secretario Rubio han sido claros en que México debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944, incluyendo compensar el déficit de aproximadamente 865,000 acres-pies (1,066 millones de metros cúbicos) durante el ciclo quinquenal 2020-2025 y cumplir con los requisitos de suministro bajo el ciclo 2025-2030”, advirtió.

“Esto incluye un plan para cumplir de manera confiable con los requisitos del tratado de agua que considere las necesidades de los usuarios de Texas”.

El pasado 24 de octubre se venció el ciclo quinquenal 2020-2025 del Tratado de Aguas de 1944 que obliga a México a entregarle a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo.

Los mil 66 millones de metros cúbicos pendientes de entregar se sumarán al monto del ciclo quinquenal siguiente (2025-2030).