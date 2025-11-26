México apuesta por la inteligencia artificial con la supercomputadora ‘Coatlicue’

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    México apuesta por la inteligencia artificial con la supercomputadora ‘Coatlicue’
    José Antonio Peña Merino señaló que se prevé que la supercomputadora pública funcione plenamente en un plazo de dos años. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Ia
inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El proyecto busca colocar a México a la vanguardia del procesamiento de datos en la región y fortalecer la capacidad científica, tecnológica y productiva del país

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de la supercomputadora “Coatlicue”, que se proyecta como la más poderosa de América Latina y que contará con una inversión de 6 mil millones de pesos, como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que la construcción de este equipo iniciará el próximo año y que actualmente se encuentra en definición su ubicación, al tratarse de un proyecto de gran escala e impacto nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum sostuvo que la supercomputadora permitirá que México se incorpore de manera plena al uso de la inteligencia artificial y al procesamiento masivo de datos, áreas en las que actualmente el país carece de capacidad suficiente de cómputo.

“Estamos muy entusiasmados. La supercomputadora ‘Coatlicue’ va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacer, porque no contamos con la suficiente capacidad de cómputo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Madre de ‘Crucito’ es absuelta tras un año presa; sigue en curso el proceso contra el padrastro

La Presidenta destacó que el impacto del proyecto no se limitará al ámbito académico, sino que tendrá efectos directos en el desarrollo del país. “Nos va a ayudar muchísimo no sólo al desarrollo de la ciencia y las tecnologías, sino, en esencia, al desarrollo nacional”, puntualizó.

En el mismo acto, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que se prevé que la supercomputadora pública funcione plenamente en un plazo de dos años y mantendrá la inversión anunciada de 6 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan

El funcionario explicó que “Coatlicue” permitirá resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, impulsar investigación científica de punta en sectores estratégicos, apoyar proyectos de emprendimiento y ofrecer servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada bajo un modelo financieramente autosustentable.

Detalló que la supercomputadora contará con un procesamiento de 14 mil 480 GPUs y una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo. Subrayó además que será la más poderosa de la región y operará bajo un modelo de gestión pública con colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas. Con información de El Universal

Temas


Ia
inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, será la más potente de Latinoamérica. Conoce su capacidad, inversión, beneficios y el impacto que tendrá en innovación, ciencia y decisiones públicas.

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

El gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con tráfico de combustible y armas; la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador en la investigación

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar... quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos este 26 y 27 de noviembre, según el calendario oficial
Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares.

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente