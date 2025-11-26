México apuesta por la inteligencia artificial con la supercomputadora ‘Coatlicue’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de la supercomputadora “Coatlicue”, que se proyecta como la más poderosa de América Latina y que contará con una inversión de 6 mil millones de pesos, como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que la construcción de este equipo iniciará el próximo año y que actualmente se encuentra en definición su ubicación, al tratarse de un proyecto de gran escala e impacto nacional.

Sheinbaum sostuvo que la supercomputadora permitirá que México se incorpore de manera plena al uso de la inteligencia artificial y al procesamiento masivo de datos, áreas en las que actualmente el país carece de capacidad suficiente de cómputo.

“Estamos muy entusiasmados. La supercomputadora ‘Coatlicue’ va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacer, porque no contamos con la suficiente capacidad de cómputo”, afirmó.

La Presidenta destacó que el impacto del proyecto no se limitará al ámbito académico, sino que tendrá efectos directos en el desarrollo del país. “Nos va a ayudar muchísimo no sólo al desarrollo de la ciencia y las tecnologías, sino, en esencia, al desarrollo nacional”, puntualizó.

En el mismo acto, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que se prevé que la supercomputadora pública funcione plenamente en un plazo de dos años y mantendrá la inversión anunciada de 6 mil millones de pesos.

El funcionario explicó que “Coatlicue” permitirá resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, impulsar investigación científica de punta en sectores estratégicos, apoyar proyectos de emprendimiento y ofrecer servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada bajo un modelo financieramente autosustentable.

Detalló que la supercomputadora contará con un procesamiento de 14 mil 480 GPUs y una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo. Subrayó además que será la más poderosa de la región y operará bajo un modelo de gestión pública con colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas. Con información de El Universal