Presume romance con ‘El Bronco’ entre polémicas, disputa legal y denuncia de violencia de exesposa

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    Presume romance con ‘El Bronco’ entre polémicas, disputa legal y denuncia de violencia de exesposa
    Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’ tiene una novia ‘muy bronca’. La polémica residente de un rancho en La Huasteca, Ana Reyes, presumió en redes la relación que presuntamente sostiene con el exgobernador de Nuevo León. OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO | INSTAGRAM

Ana Reyes es una activista, que comparte el mismo estilo de vida que el exgobernador; relación trascendió desde el año pasado

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’ tiene una novia ‘muy bronca’. La polémica residente de un rancho en La Huasteca, Ana Reyes, presumió en redes la relación que presuntamente sostiene con el exgobernador de Nuevo León.

A través de una historia de Instagram, recopilada por el medio de comunicación El Norte, Reyes publicó una foto con un ramo con decenas de flores amarillas con motivo de su cumpleaños número 38 años el pasado 6 de julio, y etiquetó ‘El Bronco’, de 68 años, como el remitente el detalle.

$!La polémica residente de un rancho en La Huasteca, Ana Reyes, presumió en redes la relación que presuntamente sostiene con el exgobernador de Nuevo León.
La polémica residente de un rancho en La Huasteca, Ana Reyes, presumió en redes la relación que presuntamente sostiene con el exgobernador de Nuevo León. REFORMA

Ana Reyes escribió que “por si tenían dudillas” a cerca de la relación; cabe destacar que, al igual que Rodríguez Calderón, suele tener un estilo de vida “vaquero” al utilizar botas y sombrero, así como monta a caballo y en Nuevo León es reconocida por su altruismo compartido en redes sociales, donde cuenta con alta interacción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exesposa-de-el-bronco-promueve-ley-contra-la-violencia-familiar-ejercida-por-personas-de-poder-PN18518447

REVELAN RELACIÓN ENTRE DISPUTA Y ACUSACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR

El medio de comunicación señala que la relación entre el exgobernador y Reyes trascendió desde el año pasado, en medio de una disputa legal entre Rodríguez Calderón y su exesposa, Adalina Dávalos, por la posesión de la casa que el matrimonio compartió en García.

Dávalos calló por años las agresiones que sufrió durante su matrimonio con el ex gobernador de Nuevo León, por lo que en diciembre de 2025 presentó una iniciativa de ley para elevar las sanciones en contra de la violencia familiar ejercida por personas en el poder.

La ex primera dama del estado acudió al Congreso estatal a presentar la iniciativa que busca que se aumenten las penas y se otorguen medidas de protección reforzadas para las víctimas de este delito: “Estoy aquí porque lo que viví no puede repetirse ni para mí, ni para ninguna mujer ni para una niña o niño en México”, explicó.

Confesó que durante años optó por callar ante la violencia que sufrió porque este venía de un hombre que no era común, sino de una persona con poder: “Callé porque denunciar a un hombre con influencia política, institucional o económica puede poner en riesgo la vida de una mujer y la estabilidad de toda una familia”, compartió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/escoltas-de-el-bronco-le-disparan-a-intruso-por-presunto-intento-de-hurto-e-incendio-NC16727857

El pasado mes de noviembre se dio a conocer que la exesposa del gobernador del estado presentó una denuncia en su contra por violencia familiar luego de un altercado en la vivienda que alguna vez compartieron en el ayuntamiento de García.

Dávalos reveló que fue víctima de agresiones durante mucho tiempo a lo largo de su relación con ‘El Bronco’. “Más de 19 años viviendo con Jaime, de una u otra manera. Yo lo presenté ayer en mi ampliación de denuncia, no es una situación nada más que se hizo el domingo 2 de noviembre (de 2025), si no viene arrastrando de muchos años”, confió.

El caso de violencia familiar por el cual presentó denuncia la ex primera dama del estado ocurrió cuando tras acudir a una carrera de caballos a Coahuila para que sus hijos vieran a su padre, Adalina decidió quedarse en la propiedad de García.

Sin embargo, presuntamente ‘El Bronco’ llegó alcoholizado y la corrió, además de agredir a su hermana.

El ex gobernador de Nuevo León, por su parte, acusó a su exesposa y madre de sus hijos de despojarlo de la vivienda en donde ocurrieron los sucesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descartan-movil-politico-en-ataque-a-propiedad-de-el-bronco-en-nuevo-leon-HD16735332

ANA REYES, LA NOVIA DEL BRONCO MUY ‘BRONCA’

La también activista, estuvo envuelta en la polémica a mediados de 2024, cuando fue detenida por policías de Santa Catarina, acusada de alterar el orden y conducir una camioneta con reporte de robo.

Lo anterior ocurrió en las instalaciones de la Policía Municipal cuando la mujer acudió para conocer el estatus de Jorge Cantú, su entonces esposo, quien había sido arrestado previamente.

También se tiene registro de interacciones entre Reyes y Rodríguez, en 2022, cuando ella era simpatizante de su administración.

$!Reyes y Rodríguez, en 2022, cuando ella era simpatizante de su administración.
Reyes y Rodríguez, en 2022, cuando ella era simpatizante de su administración. REFORMA

Sin embargo, hasta el momento Rodríguez Calderón no ha confirmado la relación ni ha emitido declaraciones sobre su relación, más allá de la publicación de Reyes. En Instagram, ‘El Bronco’ sigue a Ana,

(Con información de Reforma y Aracely Chantaka | VANGUARDIA)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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