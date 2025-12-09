Exesposa de ‘El Bronco’ promueve ley contra la violencia familiar ejercida por personas de poder
Adalina Dávalos presentó una iniciativa de ley para elevar las sanciones; vivió violencia familiar en noviembre y por muchos años
MONTERREY, NL.- Tras callar por años las agresiones que sufrió durante su matrimonio con el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, su exesposa, Adalina Dávalos presentó una iniciativa de ley para elevar las sanciones en contra de la violencia familiar ejercida por personas en el poder.
La ex primera dama del estado acudió al Congreso estatal a presentar la iniciativa que busca que se aumenten las penas y se otorguen medidas de protección reforzadas para las víctimas de este delito.
“Estoy aquí porque lo que viví no puede repetirse ni para mí, ni para ninguna mujer ni para una niña o niño en México”, explicó.
Confesó que durante años optó por callar ante la violencia que sufrió porque este venía de un hombre que no era común, sino de una persona con poder.
“Callé porque denunciar a un hombre con influencia política, institucional o económica puede poner en riesgo la vida de una mujer y la estabilidad de toda una familia”, compartió.
Sostuvo que ella, como miles de mujeres violentadas por alcaldes, policías, militares, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y figuras públicas, viven una violencia ejercida por una persona de poder.
“Que utilizan su posición para silenciar, para controlar, para someter”, expuso.
La iniciativa se llamaría “Ley Ada” y dijo que será remitida a la Cámara de Diputados para que en México reconozcan la violencia familiar agravada por posición de poder.
El pasado mes de noviembre se dio a conocer que la exesposa del gobernador del estado presentó una denuncia en su contra por violencia familiar luego de un altercado en la vivienda que alguna vez compartieron en el ayuntamiento de García.
Sin embargo, Dávalos reveló que fue víctima de agresiones durante mucho tiempo a lo largo de su relación con El Bronco.
“Más de 19 años viviendo con Jaime, de una u otra manera. Yo lo presenté ayer en mi ampliación de denuncia, no es una situación nada más que se hizo el domingo 2 de noviembre, si no viene arrastrando de muchos años”, confió.
El caso de violencia familiar por el cual presentó denuncia la ex primera dama del estado ocurrió cuando tras acudir a una carrera de caballos a Coahuila para que sus hijos vieran a su padre, Adalina decidió quedarse en la propiedad de García.
Sin embargo, presuntamente El Bronco llegó alcoholizado y la corrió, además de agredir a su hermana.
El ex gobernador de Nuevo León, por su parte, acusó a su exesposa y madre de sus hijos de despojarlo de la vivienda en donde ocurrieron los sucesos.