Presunta riña en Salamanca, Guanajuato, concluye con 4 personas sin vida

El primero de junio se reportó un incidente de violencia en Salamanca, Guanajuato. Según los registros preliminares, una persona armada, tras una riña, disparó en contra de tres integrantes de una familia en la comunidad Los Miranda.

Durante el medio, se reportaron detonaciones con un arma de fuego por parte de los vecinos y alertaron a las autoridades. En la escena, se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y del presunto responsable, quien pudo haberse quitado la vida tras el incidente.

Las autoridades siguen investigando la relación del hombre con los integrantes de la familia. A la escena del crimen, acudieron elementos de la Policía Municipal e incluso se reportó la presencia de unidades del Ejército de México.