Presunta riña en Salamanca, Guanajuato, concluye con 4 personas sin vida

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    Presunta riña en Salamanca, Guanajuato, concluye con 4 personas sin vida
    Homicidios en Salamanca, Guanajuato Vanguardia

Según los reportes iniciales, el presunto responsable del incidente se quitó la vida tras haber disparado en contra de los demás

El primero de junio se reportó un incidente de violencia en Salamanca, Guanajuato. Según los registros preliminares, una persona armada, tras una riña, disparó en contra de tres integrantes de una familia en la comunidad Los Miranda.

Durante el medio, se reportaron detonaciones con un arma de fuego por parte de los vecinos y alertaron a las autoridades. En la escena, se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y del presunto responsable, quien pudo haberse quitado la vida tras el incidente.

Las autoridades siguen investigando la relación del hombre con los integrantes de la familia. A la escena del crimen, acudieron elementos de la Policía Municipal e incluso se reportó la presencia de unidades del Ejército de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativo-tras-balacera-en-los-cabos-bcs-deja-detenidos-LL21087194

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato delimitó la zona y procedió con las averiguaciones correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los cuerpos sin vida para ser analizados. No se reportó que hubiese menores de edad entre las victimas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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