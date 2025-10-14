Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz
Vídeos difundidos en redes muestran sujetos encapuchados con inscripciones de ‘CJNG Octubre 2025’ repartiendo despensas en Tihuatlán, Veracruz, mientras agentes estatales investigan el origen de la acción
TIHUATLÁN, VER.- En medio de las graves inundaciones que azotan Veracruz y zonas vecinas, aseguran que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron la entrega de despensas a pobladores de Tihuatlán, uno de los municipios más afectados. En videos difundidos en redes sociales se aprecia a hombres encapuchados con ropa táctica descargando bolsas con víveres de camionetas, ante filas de habitantes que esperan recibirlos.
Las despensas incluyen productos básicos como arroz, azúcar, alimentos enlatados y papel higiénico; cada bolsa muestra la etiqueta “CJNG Octubre 2025”, lo que sugiere una propaganda evidente. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado la veracidad de estas imágenes ni asumido responsabilidad alguna sobre las entregas.
Las intensas lluvias que han provocado crisis en Veracruz han dejado decenas de muertos, comunidades incomunicadas y un panorama crítico de escasez de provisiones. La gobernadora local reporta que municipios como Poza Rica, Álamo y Huayacocotla figuran entre los más devastados. Los daños estructurales y la falta de accesos terrestres han intensificado la necesidad de ayuda humanitaria.
En ese contexto, organizaciones sociales y medios han advertido que grupos delincuenciales podrían estar aprovechando la emergencia para proyectar poder e influencia en zonas vulnerables, con “ayudas” que funcionan como una forma de legitimación local. Algunos analistas advierten que estas acciones erosionan el monopolio del Estado en la provisión de asistencia social.
🔴 En #Veracruz, tras las fuertes lluvias, circulan videos donde presuntos integrantes del CJNG reparten despensas en Tihuatlán.— Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025
"De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación", exclamaron. pic.twitter.com/qCx0siKYJ9
Autoridades estatales ya han iniciado investigaciones para determinar si las entregas tienen vínculo directo con el CJNG o si se trata de falsificaciones para generar temor o simpatía en las comunidades. Paralelamente, la gobernadora ha desplegado apoyo oficial mediante puente aéreo y operativos de rescate, con respaldo de la Secretaría de la Defensa, Marina y Protección Civil.
Habitantes entrevistados señalan que, aunque están necesitados, sienten inquietud por la presencia de sujetos armados. Algunos aceptaron las despensas por urgencia, mientras otros prefirieron evitarlas hasta conocer su procedencia. La estrategia del “narco altruista” podría consolidarse si no hay una respuesta clara del Estado. Con información de Agencias