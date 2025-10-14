Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz

México
/ 14 octubre 2025
    Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz
    En medio de la crisis por las lluvias, el acto revive el debate sobre el papel de grupos criminales en comunidades vulnerables. /FOTO: ESPECIAL

Vídeos difundidos en redes muestran sujetos encapuchados con inscripciones de ‘CJNG Octubre 2025’ repartiendo despensas en Tihuatlán, Veracruz, mientras agentes estatales investigan el origen de la acción

TIHUATLÁN, VER.- En medio de las graves inundaciones que azotan Veracruz y zonas vecinas, aseguran que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron la entrega de despensas a pobladores de Tihuatlán, uno de los municipios más afectados. En videos difundidos en redes sociales se aprecia a hombres encapuchados con ropa táctica descargando bolsas con víveres de camionetas, ante filas de habitantes que esperan recibirlos.

Las despensas incluyen productos básicos como arroz, azúcar, alimentos enlatados y papel higiénico; cada bolsa muestra la etiqueta “CJNG Octubre 2025”, lo que sugiere una propaganda evidente. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado la veracidad de estas imágenes ni asumido responsabilidad alguna sobre las entregas.

TE PUEDE INTERESAR: Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC

Las intensas lluvias que han provocado crisis en Veracruz han dejado decenas de muertos, comunidades incomunicadas y un panorama crítico de escasez de provisiones. La gobernadora local reporta que municipios como Poza Rica, Álamo y Huayacocotla figuran entre los más devastados. Los daños estructurales y la falta de accesos terrestres han intensificado la necesidad de ayuda humanitaria.

En ese contexto, organizaciones sociales y medios han advertido que grupos delincuenciales podrían estar aprovechando la emergencia para proyectar poder e influencia en zonas vulnerables, con “ayudas” que funcionan como una forma de legitimación local. Algunos analistas advierten que estas acciones erosionan el monopolio del Estado en la provisión de asistencia social.

Autoridades estatales ya han iniciado investigaciones para determinar si las entregas tienen vínculo directo con el CJNG o si se trata de falsificaciones para generar temor o simpatía en las comunidades. Paralelamente, la gobernadora ha desplegado apoyo oficial mediante puente aéreo y operativos de rescate, con respaldo de la Secretaría de la Defensa, Marina y Protección Civil.

Habitantes entrevistados señalan que, aunque están necesitados, sienten inquietud por la presencia de sujetos armados. Algunos aceptaron las despensas por urgencia, mientras otros prefirieron evitarlas hasta conocer su procedencia. La estrategia del “narco altruista” podría consolidarse si no hay una respuesta clara del Estado. Con información de Agencias

Temas


Cárteles Mexicanos

Localizaciones


Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CJNG

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III