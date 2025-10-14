Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz

TIHUATLÁN, VER.- En medio de las graves inundaciones que azotan Veracruz y zonas vecinas, aseguran que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron la entrega de despensas a pobladores de Tihuatlán, uno de los municipios más afectados. En videos difundidos en redes sociales se aprecia a hombres encapuchados con ropa táctica descargando bolsas con víveres de camionetas, ante filas de habitantes que esperan recibirlos.

Las despensas incluyen productos básicos como arroz, azúcar, alimentos enlatados y papel higiénico; cada bolsa muestra la etiqueta “CJNG Octubre 2025”, lo que sugiere una propaganda evidente. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado la veracidad de estas imágenes ni asumido responsabilidad alguna sobre las entregas.

Las intensas lluvias que han provocado crisis en Veracruz han dejado decenas de muertos, comunidades incomunicadas y un panorama crítico de escasez de provisiones. La gobernadora local reporta que municipios como Poza Rica, Álamo y Huayacocotla figuran entre los más devastados. Los daños estructurales y la falta de accesos terrestres han intensificado la necesidad de ayuda humanitaria.

En ese contexto, organizaciones sociales y medios han advertido que grupos delincuenciales podrían estar aprovechando la emergencia para proyectar poder e influencia en zonas vulnerables, con “ayudas” que funcionan como una forma de legitimación local. Algunos analistas advierten que estas acciones erosionan el monopolio del Estado en la provisión de asistencia social.