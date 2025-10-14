Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC

CDMX.- Este martes, miles de agricultores y manifestantes convocados por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano llevaron a cabo bloqueos simultáneos en carreteras y vías ferroviarias en al menos 17 estados de la República Mexicana, con el fin de exigir la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En las entidades con protestas se concentra la mitad de la producción nacional de maíz, trigo, frijol y otros productos esenciales, según los organizadores.

“Los granos básicos deben sacarse del esquema comercial para que el precio no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales”, señala el comunicado del Frente.

En ese documento, los manifestantes argumentan que el sistema actual ha llevado a la descapitalización del productor mexicano y alimenta la dependencia externa.

Las protestas abarcan carreteras federales y casetas de peaje, además de puntos ferroviarios como Cuauhtémoc, Las Delicias y Jiménez, en Chihuahua, donde Ferromex denunció afectaciones a sus operaciones.

También en Sinaloa se reportaron cierres en la caseta de Cuatro Caminos y bloqueos en la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón. El flujo diario de aproximadamente 60 mil toneladas métricas de maíz, trigo y otros productos estaría comprometido, según los organizadores.

Campesinos también tomaron la caseta de Ecuandureo, en Michoacán, exigiendo un precio justo para el maíz; el bloqueo se mantendrá hasta las 21:00, liberando el paso cada hora para evitar congestiones prolongadas. OEM En Chihuahua, los productores anunciaron que bloquearán la caseta Cuauhtémoc-Chihuahua desde las 10:00 de la mañana, como parte de la jornada nacional de protesta.

El Frente rechaza una invitación al diálogo programada con la Secretaría de Agricultura, argumentando que primero debe escucharse la voz de los productores en el contexto de la protesta.

Entre sus demandas figura un precio de garantía mínimo (7,200 pesos por tonelada de maíz), la prohibición de importar maíz blanco, y la generación de apoyos cuando los precios industriales bajen.

Critican que el esquema actual libra el precio ante la Bolsa de Chicago y no considera los costos internos del campo, cuestión que, según ellos, ha dejado a muchos en bancarrota. En diversos foros académicos y de productores se ha insistido que esta movilización es una oportunidad para redefinir la política agrícola nacional en la renegociación del T-MEC.

Aunque algunas organizaciones, como el COUC en Sinaloa, llaman a no sumarse a los bloqueos y apuestan al diálogo, representantes locales se mantienen firmes en la protesta. En Guasave, la alcaldesa expresó su respaldo a las demandas, pero rechazó que se afecte a terceros que viajan por razones esenciales como salud. Con información de El Universal