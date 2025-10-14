Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC

Noticias
/ 14 octubre 2025
    Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC
    El movimiento pone en tensión la distribución de alimentos y las rutas logísticas en todo el país. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Productores agrícolas y ciudadanos vinculados al Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano han iniciado bloqueos carreteros y ferroviarios con el argumento de que la especulación internacional presiona precios por debajo de los costos de producción

CDMX.- Este martes, miles de agricultores y manifestantes convocados por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano llevaron a cabo bloqueos simultáneos en carreteras y vías ferroviarias en al menos 17 estados de la República Mexicana, con el fin de exigir la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En las entidades con protestas se concentra la mitad de la producción nacional de maíz, trigo, frijol y otros productos esenciales, según los organizadores.

“Los granos básicos deben sacarse del esquema comercial para que el precio no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales”, señala el comunicado del Frente.

TE PUEDE INTERESAR: Paro nacional en el SAT: trabajadores exigen salario digno y fin de desigualdades laborales

En ese documento, los manifestantes argumentan que el sistema actual ha llevado a la descapitalización del productor mexicano y alimenta la dependencia externa.

Las protestas abarcan carreteras federales y casetas de peaje, además de puntos ferroviarios como Cuauhtémoc, Las Delicias y Jiménez, en Chihuahua, donde Ferromex denunció afectaciones a sus operaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León envía 20 toneladas de ayuda y rescatistas a Veracruz por afectaciones de lluvias

También en Sinaloa se reportaron cierres en la caseta de Cuatro Caminos y bloqueos en la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón. El flujo diario de aproximadamente 60 mil toneladas métricas de maíz, trigo y otros productos estaría comprometido, según los organizadores.

Campesinos también tomaron la caseta de Ecuandureo, en Michoacán, exigiendo un precio justo para el maíz; el bloqueo se mantendrá hasta las 21:00, liberando el paso cada hora para evitar congestiones prolongadas. OEM En Chihuahua, los productores anunciaron que bloquearán la caseta Cuauhtémoc-Chihuahua desde las 10:00 de la mañana, como parte de la jornada nacional de protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma explosión en gasera en Nuevo León

El Frente rechaza una invitación al diálogo programada con la Secretaría de Agricultura, argumentando que primero debe escucharse la voz de los productores en el contexto de la protesta.

Entre sus demandas figura un precio de garantía mínimo (7,200 pesos por tonelada de maíz), la prohibición de importar maíz blanco, y la generación de apoyos cuando los precios industriales bajen.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es ruín la búsqueda de culpables’: Sheinbaum defiende labor por atender afectaciones por inundaciones

Critican que el esquema actual libra el precio ante la Bolsa de Chicago y no considera los costos internos del campo, cuestión que, según ellos, ha dejado a muchos en bancarrota. En diversos foros académicos y de productores se ha insistido que esta movilización es una oportunidad para redefinir la política agrícola nacional en la renegociación del T-MEC.

Aunque algunas organizaciones, como el COUC en Sinaloa, llaman a no sumarse a los bloqueos y apuestan al diálogo, representantes locales se mantienen firmes en la protesta. En Guasave, la alcaldesa expresó su respaldo a las demandas, pero rechazó que se afecte a terceros que viajan por razones esenciales como salud. Con información de El Universal

Temas


Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
No se revelaron detalles sobre las cámaras de videovigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del Museo de Louvre en París. FOTO:

Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros
La multinacional estadounidense de refrescos alcanzó ganancias por 3 mil 696 millones de dólares; resultados que superaron las expectativas del mercado. FOTO:

Coca-Cola dispara 29.8% su beneficio neto en el tercer trimestre
El Senado de la República mexicana cuenta con 128 legisladores: 64 electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional.

‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones
Los recientes reclamos fiscales, así como la posibilidad de que el Gobierno asuma el control temporal de empresas energéticas, agravan la incertidumbre económica.

IMEF advierte mayores costos e incertidumbre tras cambios fiscales a la industria aseguradora
El bailarín Francisco Pineda Pérez, conocido como el “Medio Metro de Puebla”, fue hallado sin vida en un canal de riego en la capital poblana; su muerte reavivó la historia del popular personaje del sonidero mexicano y sus distintas versiones en el país.

¿Cuáles son los ´Medio Metro’ más populares de México y quién fue el que falleció?
Aldo tomó la situación con humor, asegurando que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor.

¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

Reconocen en Shark Tank México: Creators a Lupita Villalobos.

¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta
Gerardo Fernández Noroña ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su licencia de permiso por 12 días para viajar a Palestina.

Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina