Prevé INE contar en 10 días votos de la elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé 10 días para contar los votos de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Ante la complejidad del proceso, debido a la cantidad de boletas y los diversos candidatos que serán electos en cada una de ellas, el INE aseguró que habrá un escrutinio y conteo de votos íntegro y transparente.

“La sesión de cómputos distritales de las seis elecciones del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal 2024-2025 tendrá una duración máxima de 10 días, entre el 1 y el 10 de junio”, informó el Instituto.

Por medio de un comunicado de prensa, el Instituto explicó que en la noche del primero de junio, al cierre de las casillas, comenzará a operar el Sistema de Cómputos Distritales de la primera elección del Poder Judicial de la Federación (SCDPJF).

A través de este sistema el Instituto Nacional Electoral realizará la sumatoria definitiva de los votos emitidos en cada uno de los Consejos Distritales instalados para este proceso electoral extraordinario, “con el objetivo de garantizar el conteo íntegro y transparente de todos los sufragios”.

El sistema sólo hará la sumatoria de votos por distrito y no asignará ganadores.

Mediante el sistema, los capturistas anotarán el número de cada boleta.

El INE explicó que, a diferencia de las elecciones ordinarias, en las que el cómputo inicia tres días después de la Jornada Electoral, para el Proceso Electoral Extraordinario de elección del Poder Judicial no habrá programa de resultados preliminares y el conteo de votos iniciará el mismo 1 de junio.

Detalló que el cómputo distrital llevará el siguiente orden: Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPEJF); Magistraturas de las Salas Regionales del (TEPJF) y, finalmente, Magistraturas de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.

La información que podrá ser consultada por los ciudadanos serán las actas por cada casilla que se generarán, una vez contabilizados los votos, así como las sumas por tipo de demarcación.

Estos no serán resultados preliminares, sino definitivos, precisó el órgano electoral.

“Sin embargo, el SCDPJF no mostrará qué candidaturas ganaron la elección, pues el INE revisará que las candidaturas con el mayor número de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad como son las reglas de paridad y que no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la ‘8 de 8 contra la violencia’, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales”.

El INE aseguró que la ciudadanía estará presente en las labores de escrutinio y cómputo, a pesar de que el conteo de votos no lo realizarán personas insaculadas para ser funcionarias de casilla.

Justificó que, debido al carácter inédito de estas elecciones, se determinó que el escrutinio y cómputo de los votos se realice en los Consejos Distritales y no en las casillas, como ha sido la norma de anteriores procesos.

Garantizó que el conteo se realizará con la vigilancia y participación de las y los funcionarios que integran los consejos distritales, “quienes son ciudadanas y ciudadanos que, atendiendo una convocatoria pública, colaboran con el INE en cada proceso electoral”.

El INE expuso que lo anterior constituye el elemento ciudadano que contribuirá, de manera fundamental, en la organización de elecciones confiables.

Agregó que el elemento ciudadano del proceso también se encuentra en la participación de funcionarios en las casillas y de observadores electorales.

“El Sistema de Cómputos Distritales del Instituto Nacional Electoral ha sido debidamente auditado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, lo cual garantiza su solidez técnica y confiabilidad.

“Asimismo, el Órgano Interno de Control del propio Instituto ha llevado a cabo revisiones exhaustivas para asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de integridad, transparencia y legalidad en el proceso de sumatoria de los votos emitidos en la Jornada Electoral del 1 de junio”, sostuvo el INE.