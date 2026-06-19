Prevé IP inversión de 5 mil mdd en 15 proyectos de parques eólicos para 2030

“Tenemos entre 14 y 15 proyectos en diversas etapas, de los cuales seis están en negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar bajo el esquema de desarrollo mixto, dos más están bajo planeación vinculante y el resto son proyectos privados. La capacidad de todos los proyectos es de entre 4 mil 100 y 4 mil 200 megawatts, con una inversión estimada de casi 5 mil millones de dólares, sin incluir sistemas de almacenamiento ni obras de refuerzo” , aseguró en entrevista.

La iniciativa privada prevé el desarrollo de entre 14 y 15 proyectos de generación de energía eólica que requerirán una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares, aseguró Gerardo Pérez Guerra, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Dichos proyectos podrían iniciar operaciones entre 2026 y 2030, agregó.

Añadió que es prioritario que se desarrolle infraestructura de transmisión y distribución de manera paralela para que los proyectos tengan. “Tiene que haber una expansión del sistema (de transmisión) de forma coordinada con la generación” , expuso.

Las obras de refuerzo las construye el sector privado bajo la supervisión de la CFE y después se donan a la empresa estatal, agregó. “Estas obras de refuerzo forman parte de las negociaciones de los proyectos privados con la CFE para incluirlos en la ecuación que calcula el retorno de inversión y el precio de la tarifa del contrato de compra de energía (PPA)” , explicó.

Asimismo, señaló que las regiones noreste y peninsular son las que requieren mayores refuerzos en transmisión, debido a que la red se encuentra estresada. Otros factores que se deben tomar en cuenta para que los proyectos que se negocian con la CFE lleguen a buen fin son la capacidad de almacenamiento y la tarifa del PPA.

"Tengo entendido que aún están trabajando en cerrar la brecha de la tarifa. De hecho, empezaron a reunirse con algunas empresas desde que se publicaron los fallos" , expuso el representante empresarial. En el caso de los proyectos bajo planeación vinculante, agregado, los desarrolladores están negociando los últimos detalles sobre las condiciones de interconexión y refuerzos.

Reconoció que las empresas que participaron en ambas convocatorias ya hicieron la solicitud de aerogeneradores y trabajan con los tecnólogos para cumplir con los plazos de instalación.

Por otra parte, un análisis de Ramsés Pech señala que para que los proyectos avancen debe haber infraestructura de transmisión disponible. El especialista advirtió que entre los posibles problemas y riesgos que enfrentan los proyectos están la saturación de la red y la existencia de subestaciones obsoletas —sobre todo en la región peninsular—, además de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) está limitada.