Prevé IP inversión de 5 mil mdd en 15 proyectos de parques eólicos para 2030

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Prevé IP inversión de 5 mil mdd en 15 proyectos de parques eólicos para 2030
    Sin embargo, advierten que el éxito de estos megaproyectos depende con urgencia de que la CFE modernice la red de transmisión nacional, la cual hoy se encuentra saturada y estresada. ARCHIVO

La IP proyecta 15 parques eólicos con una inversión de 5,000 mdd para 2030, pero advierte que su éxito depende de la modernización en la red nacional de la CFE

La iniciativa privada prevé el desarrollo de entre 14 y 15 proyectos de generación de energía eólica que requerirán una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares, aseguró Gerardo Pérez Guerra, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Dichos proyectos podrían iniciar operaciones entre 2026 y 2030, agregó.

“Tenemos entre 14 y 15 proyectos en diversas etapas, de los cuales seis están en negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar bajo el esquema de desarrollo mixto, dos más están bajo planeación vinculante y el resto son proyectos privados. La capacidad de todos los proyectos es de entre 4 mil 100 y 4 mil 200 megawatts, con una inversión estimada de casi 5 mil millones de dólares, sin incluir sistemas de almacenamiento ni obras de refuerzo”, aseguró en entrevista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/proyectan-64-mil-mdp-en-inversion-para-proyectos-eolicos-de-la-cfe-DJ21284456

Añadió que es prioritario que se desarrolle infraestructura de transmisión y distribución de manera paralela para que los proyectos tengan. “Tiene que haber una expansión del sistema (de transmisión) de forma coordinada con la generación” , expuso.

Las obras de refuerzo las construye el sector privado bajo la supervisión de la CFE y después se donan a la empresa estatal, agregó. “Estas obras de refuerzo forman parte de las negociaciones de los proyectos privados con la CFE para incluirlos en la ecuación que calcula el retorno de inversión y el precio de la tarifa del contrato de compra de energía (PPA)” , explicó.

Asimismo, señaló que las regiones noreste y peninsular son las que requieren mayores refuerzos en transmisión, debido a que la red se encuentra estresada. Otros factores que se deben tomar en cuenta para que los proyectos que se negocian con la CFE lleguen a buen fin son la capacidad de almacenamiento y la tarifa del PPA.

"Tengo entendido que aún están trabajando en cerrar la brecha de la tarifa. De hecho, empezaron a reunirse con algunas empresas desde que se publicaron los fallos" , expuso el representante empresarial. En el caso de los proyectos bajo planeación vinculante, agregado, los desarrolladores están negociando los últimos detalles sobre las condiciones de interconexión y refuerzos.

Reconoció que las empresas que participaron en ambas convocatorias ya hicieron la solicitud de aerogeneradores y trabajan con los tecnólogos para cumplir con los plazos de instalación.

Por otra parte, un análisis de Ramsés Pech señala que para que los proyectos avancen debe haber infraestructura de transmisión disponible. El especialista advirtió que entre los posibles problemas y riesgos que enfrentan los proyectos están la saturación de la red y la existencia de subestaciones obsoletas —sobre todo en la región peninsular—, además de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) está limitada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/concede-cdmx-contrato-de-1377-mdp-a-empresa-china-demandada-por-incumplimiento-en-metro-AG21508383

El Plan de la Red Nacional de Transmisión contempla 154 obras, de las cuales apenas 30 están terminadas, expuso Pech en el documento.

"La red es el cuello de botella más serio del proceso. De los proyectos, 47 están en construcción por 3 mil 473 kilómetros (km) y 6 mil 118 megavoltios amperios ( MVA ), y 77 están por licitar con una extensión de 3 mil 597 km y 13 mil 505 MVA. Los proyectos clave para los desarrollos bajo el esquema mixto serán Leona Vicario y Kantenáh-Chankanaab II" , concluye el análisis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Parques Eólicos
Inversiones
Energía

Organizaciones


CFE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los de abajo

Los de abajo
true

TDAH: ¿es una nueva ‘epidemia’ del siglo 21?
La afición salió a las calles de Saltillo para celebrar la victoria del Tri.

Saltillo: aficionados celebran triunfo de México, en la Alameda Zaragoza
Los diagnósticos de las personas, principalmente adolescentes y menores, con TDAH han aumentado.

Detección de TDAH en Coahuila alcanza máximos históricos: Reportan más de 700 casos anuales en el CESAME
En una jugada afortunada para la Selección, Luis Romo anotó el gol con el que México avanzó a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026
La Secretaría del Trabajo del Estado de México abre la convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 64 años que no cuenten con un empleo formal.

Apoyo de hasta 9 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años: así puedes registrarte
Usuarios reportaron fallas en Vix durante el Mundial 2026, incluida una interrupción de 23 minutos; Profeco pidió presentar quejas formales para seguimiento del caso.

Profeco pide presentar quejas por fallas en transmisión del Mundial 2026 en plataforma ViX
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más