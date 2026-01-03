Prevén en 3 semanas entregar propuesta de reforma electoral

La Presidencia de la República planea presentar su iniciativa de reforma electoral en la tercera semana de enero, informó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.Detalló que la siguiente semana se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, para revisar las propuestas que se recabaron de los foros realizados.

“Me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros y qué es lo que está planteando la comisión de reforma que nombré. Yo creo que la segunda, tercera semana de enero, yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta”, indicó la Titular del Ejecutivo.Anteriormente, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que entre las propuestas se considerará la reducción del financiamiento de los partidos políticos.

También ha mencionado la posibilidad de eliminar o disminuir el número de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Así como implementar el voto electrónico en el siguiente proceso electoral y modificar la estructura o desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público, y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLE. Ayudan en algunos temas, pero realmente desde mi perspectiva, se duplican mucho las funciones, pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y a partir de ahí en presentar una propuesta general”, comentó la Presidenta el pasado 16 de diciembre.

Evalúan encuentro con Trump por T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de ser necesario, podría sostener una reunión bilateral con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, este año y con motivo del Mundial de Futbol.

Sin embargo, señaló que primero se debe esperar la evolución de las conversaciones en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser consultada sobre un eventual encuentro con el mandatario estadounidense, la Jefa del Ejecutivo federal explicó que actualmente existe comunicación permanente entre las autoridades económicas y comerciales de ambos países.

”Está en comunicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su homólogo, el secretario de Comercio, y también con el embajador que se encarga de los tratados comerciales en Estados Unidos, así como con el secretario del Departamento del Tesoro. Entonces, hay comunicación permanente”, indicó.