Prevén que México exporte hasta 400 mil reses tras reapertura de frontera con EU

De acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ( CNOG ), con la primera reapertura en Douglas, Arizona, podrían enviarse hasta 2 mil cabezas diarias.

Con la reapertura de la frontera norte para el paso de ganado mexicano, hacia el cierre de 2026 podría concretarse el envío de hasta 400 mil cabezas de ganado.

Una vez que se habiliten nuevos puntos fronterizos, los flujos podrían alcanzar hasta 40 mil envíos mensuales en los diferentes cruces de Chihuahua, cuya apertura sería la siguiente.

“Por Douglas, Arizona, yo esperaría que pudiera abrirse con mil 700 o 2 mil cabezas diarias. Eso le podría estar dando, a partir de septiembre, a Sonora, un flujo de unas 40 mil cabezas mensuales”, expresó Homero García de la Llata, presidente de la Confederación.

“Pensaría que pudiéramos estar desplazando, si se abre, como se dice, Sonora, y después que empiece a pasar en octubre Chihuahua. Estamos haciendo la lucha para que Durango, Tamaulipas y Coahuila puedan estar pasando a partir de noviembre. Este año pudiéramos desplazar alrededor de 400 mil cabezas”.

De mantenerse activos los pasos fronterizos y garantizarse las condiciones sanitarias, entre septiembre próximo y abril de 2027 podrían alcanzarse envíos de hasta 800 mil cabezas, de acuerdo con las previsiones de la Confederación.

Sin embargo, a poco menos de un mes de la reapertura y con un inventario rezagado de cerca de 1.6 millones de cabezas de ganado, equivalente a unos mil 100 millones de dólares en valor de exportación, los retos para el sector ganadero continúan.

García de la Llata reconoció que una de las prioridades es abrir el paso a las exportaciones de ganado procedente de Durango, Coahuila y Tamaulipas, entidades que cuentan con estatus libre de tuberculosis, aunque será necesario reforzar las medidas sanitarias para mantener esa condición.

Ante el riesgo del gusano barrenador, será necesario trabajar de manera coordinada para evitar que la larva continúe propagándose hacia el norte del país, lo que será fundamental para conservar la apertura del mercado estadounidense.