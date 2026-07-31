Prevén que México exporte hasta 400 mil reses tras reapertura de frontera con EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Prevén que México exporte hasta 400 mil reses tras reapertura de frontera con EU
    El sector ganadero prevé recuperar gradualmente las exportaciones, aunque aún enfrenta un rezago de 1.6 millones de cabezas y el riesgo del gusano barrenador. ARCHIVO

La CNOG estima que México podría enviar hasta 400 mil cabezas de ganado antes de que concluya 2026 si continúan abriéndose los cruces fronterizos

Con la reapertura de la frontera norte para el paso de ganado mexicano, hacia el cierre de 2026 podría concretarse el envío de hasta 400 mil cabezas de ganado.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), con la primera reapertura en Douglas, Arizona, podrían enviarse hasta 2 mil cabezas diarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alistan-campana-nacional-para-el-control-y-erradicacion-del-gusano-barrenador-en-coahuila-EF21714716

Una vez que se habiliten nuevos puntos fronterizos, los flujos podrían alcanzar hasta 40 mil envíos mensuales en los diferentes cruces de Chihuahua, cuya apertura sería la siguiente.

“Por Douglas, Arizona, yo esperaría que pudiera abrirse con mil 700 o 2 mil cabezas diarias. Eso le podría estar dando, a partir de septiembre, a Sonora, un flujo de unas 40 mil cabezas mensuales”, expresó Homero García de la Llata, presidente de la Confederación.

“Pensaría que pudiéramos estar desplazando, si se abre, como se dice, Sonora, y después que empiece a pasar en octubre Chihuahua. Estamos haciendo la lucha para que Durango, Tamaulipas y Coahuila puedan estar pasando a partir de noviembre. Este año pudiéramos desplazar alrededor de 400 mil cabezas”.

De mantenerse activos los pasos fronterizos y garantizarse las condiciones sanitarias, entre septiembre próximo y abril de 2027 podrían alcanzarse envíos de hasta 800 mil cabezas, de acuerdo con las previsiones de la Confederación.

Sin embargo, a poco menos de un mes de la reapertura y con un inventario rezagado de cerca de 1.6 millones de cabezas de ganado, equivalente a unos mil 100 millones de dólares en valor de exportación, los retos para el sector ganadero continúan.

García de la Llata reconoció que una de las prioridades es abrir el paso a las exportaciones de ganado procedente de Durango, Coahuila y Tamaulipas, entidades que cuentan con estatus libre de tuberculosis, aunque será necesario reforzar las medidas sanitarias para mantener esa condición.

Ante el riesgo del gusano barrenador, será necesario trabajar de manera coordinada para evitar que la larva continúe propagándose hacia el norte del país, lo que será fundamental para conservar la apertura del mercado estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-planeta-agota-sus-recursos-sobrecapacidad-de-la-tierra-provocaria-consecuencias-criticas-como-escasez-de-agua-y-comida-efecto-invernadero-y-des-LB22544807

Además, exhortó a autoridades, engordadores y procesadores a dar prioridad a la compra de ganado mexicano frente a las importaciones de cortes de carne o bovinos provenientes de Centroamérica.

“En México producimos 2.3 millones de toneladas de carne, pero con este millón 600 mil cabezas de ganado sin exportar, si lo hacemos carne, vamos a producir 500 mil toneladas extras de carne con esos becerros en México y eso es lo que está presionando a la baja los mercados del ganado en pie y en canal”, explicó el directivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


exportaciones
ganadería
Plagas

Localizaciones


Estados Unidos
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Profepa clausuró temporalmente las obras de un fraccionamiento campestre ubicado en terrenos forestales de Arteaga.

Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga
Oscar Colás volvió a responder con el bat en una noche que acercó a Saraperos a la pelea por los playoffs de la Zona Norte.

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia
Cercanía. La colaboración entre el cantante y la refresquera revive una relación que comenzó en 1991, provocando comentarios de broma y positivos de los fans.

¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola
Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares.

Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
La presidenta prevé un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026.

Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026
‘R1’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, una violenta célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo