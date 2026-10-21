PRI denuncia en el Senado que la deuda pública en México llegó a 21.7 billones de pesos con Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    PRI denuncia en el Senado que la deuda pública en México llegó a 21.7 billones de pesos con Morena
    Manuel Añorve, coordinador del PRI. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

COMPARTIR

TEMAS


4T
Deuda Pública
Economía

Localizaciones


México

Personajes


Manuel Añorve

Organizaciones


Morena
PRI

Manuel Añorve afirmó que la deuda se duplicó en ocho años de administración federal y advirtió sobre un fuerte impacto en las finanzas del país.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, criticó el nivel de endeudamiento registrado en México durante los gobiernos de Morena. De acuerdo con el legislador, la deuda pública pasará de 10 billones de pesos acumulados entre 1824 y 2018 a un proyectado de 21.7 billones de pesos.

México-Toluca cumple 25 horas cerrada por bloqueo; conductores y madres pelean

El crecimiento del saldo implica que la deuda nacional casi se duplicó en un periodo de solo ocho años de administración federal. El senador enfatizó que este ritmo de contratación de créditos compromete la estabilidad de las finanzas públicas del país a corto y largo plazo.

$!Tweet del coordinador del PRI Manuel Añorve Baños sobre la deuda pública durante el gobierno de Morena
Tweet del coordinador del PRI Manuel Añorve Baños sobre la deuda pública durante el gobierno de Morena X

IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LAS FAMILIAS MEXICANAS

Las consecuencias del endeudamiento recaerán de manera directa sobre la ciudadanía, según lo expuesto por el legislador priista. Manuel Añorve señaló que las futuras generaciones y los contribuyentes actuales tendrán que pagar el costo del déficit acumulado por el Gobierno federal.

El dinero para el gasto público se ha agotado en la gestión actual, sostuvieron los representantes de la bancada de oposición. La postura del PRI destaca que recurrir de forma recurrente al endeudamiento para cubrir el presupuesto afectará los recursos disponibles para servicios esenciales en el país.

Aprueba Cámara de Diputados ‘Ley Antimemes’

LA DISCUSIÓN PRESUPUESTAL EN EL SENADO

La controversia ocurre durante las discusiones legislativas de la Ley de Ingresos y el Paquete Económico en la Cámara Alta. Los partidos de oposición (PRI y PAN) centran sus críticas en el margen de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo y en el aumento de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

El debate sobre el déficit fiscal continuará en las comisiones y el pleno del Senado en los próximos días. Las bancadas opositoras reiteraron que mantendrán la exigencia de frenar el endeudamiento para evitar presiones en el pago de intereses de la deuda nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Deuda Pública
Economía

Localizaciones


México

Personajes


Manuel Añorve

Organizaciones


Morena
PRI

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX