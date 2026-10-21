PRI denuncia en el Senado que la deuda pública en México llegó a 21.7 billones de pesos con Morena

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, criticó el nivel de endeudamiento registrado en México durante los gobiernos de Morena. De acuerdo con el legislador, la deuda pública pasará de 10 billones de pesos acumulados entre 1824 y 2018 a un proyectado de 21.7 billones de pesos.

El crecimiento del saldo implica que la deuda nacional casi se duplicó en un periodo de solo ocho años de administración federal. El senador enfatizó que este ritmo de contratación de créditos compromete la estabilidad de las finanzas públicas del país a corto y largo plazo.

IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LAS FAMILIAS MEXICANAS Las consecuencias del endeudamiento recaerán de manera directa sobre la ciudadanía, según lo expuesto por el legislador priista. Manuel Añorve señaló que las futuras generaciones y los contribuyentes actuales tendrán que pagar el costo del déficit acumulado por el Gobierno federal. El dinero para el gasto público se ha agotado en la gestión actual, sostuvieron los representantes de la bancada de oposición. La postura del PRI destaca que recurrir de forma recurrente al endeudamiento para cubrir el presupuesto afectará los recursos disponibles para servicios esenciales en el país.

LA DISCUSIÓN PRESUPUESTAL EN EL SENADO La controversia ocurre durante las discusiones legislativas de la Ley de Ingresos y el Paquete Económico en la Cámara Alta. Los partidos de oposición (PRI y PAN) centran sus críticas en el margen de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo y en el aumento de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El debate sobre el déficit fiscal continuará en las comisiones y el pleno del Senado en los próximos días. Las bancadas opositoras reiteraron que mantendrán la exigencia de frenar el endeudamiento para evitar presiones en el pago de intereses de la deuda nacional.