Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte

Durante la conferencia matutina, Lajous explicó que este segmento forma parte del Tren del Golfo de México , dentro del tramo Saltillo–Nuevo Laredo , y será esencial para resolver los problemas de movilidad que enfrentan diariamente miles de trabajadores que se desplazan desde la capital coahuilense y Ramos Arizpe hacia la zona de Derramadero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario , Andrés Lajous Loaeza , anunciaron que el Gobierno de México priorizará la construcción del tramo ferroviario Derramadero–Saltillo–Ramos Arizpe , una de las zonas industriales más importantes del norte del país.

“El tramo de Derramadero a Santa Catarina ya está contratado, y actualmente hay trabajos en la zona metropolitana de Saltillo. Este proyecto es prioritario porque Derramadero es una zona industrial sin vivienda, y todos los empleados llegan desde Saltillo o Ramos Arizpe en transporte de personal”, detalló el funcionario.

TRANSPORTE FERROVIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA LABORAL

El corredor industrial Derramadero concentra empresas automotrices, manufactureras y de autopartes que emplean a más de miles de trabajadores. Sin embargo, la falta de opciones de transporte ha generado largas filas de camiones en horas pico, con trayectos que pueden superar los 90 minutos.

Lajous Loaeza destacó que, en la práctica, “todos los trabajadores que llegan a Derramadero, vienen desde Saltillo, todas las mañanas en autobús de personal y se hace una larguísima hilera en la carretera que parece un tren cuando uno está ahí a las 5 de la mañana ”, lo que evidencia la necesidad de un sistema ferroviario de pasajeros eficiente y sustentable que conecte directamente las zonas laborales con los principales centros urbanos.

Este tramo busca reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y disminuir las emisiones contaminantes, al trasladar parte del flujo de trabajadores del transporte terrestre hacia un medio eléctrico y moderno.

LICITACIÓN Y OBRAS DEL TREN DEL GOLFO DE MÉXICO

El Tren del Golfo de México comprende varios segmentos interconectados. Lajous explicó que ya están en construcción 100 kilómetros del tramo Monterrey–Bustamante y 136 kilómetros hacia Nuevo Laredo, ambos con avance significativo.

“Estamos por iniciar las obras de Derramadero hasta García y Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey. Actualmente realizamos calas y estudios topográficos para definir la ruta exacta, y las licitaciones están programadas entre el 27 de noviembre y el 29 de octubre, especialmente para la zona metropolitana, que es una de las más densas y con retos viales complejos”, puntualizó.

El funcionario mencionó que el proyecto contempla estaciones intermodales, patios ferroviarios y cruces estratégicos coordinados con autoridades locales, a fin de optimizar el tránsito urbano y de carga.

SALTILLO Y RAMOS ARIZPE: CLAVE EN LA NUEVA RED FERROVIARIA

El nuevo tramo ferroviario no solo mejorará la calidad de vida de los trabajadores, sino que fortalecerá la competitividad industrial de la región. Saltillo y Ramos Arizpe se han consolidado como polos manufactureros estratégicos, con una creciente demanda de infraestructura de movilidad moderna.

El tren permitirá conectar el corredor Derramadero con el sistema ferroviario nacional, facilitando la conexión con rutas hacia Nuevo Laredo, Monterrey y el Golfo de México, reduciendo costos logísticos y fomentando el desarrollo económico regional.

“Pasa lo mismo en le sentido de Ramos Arizpe porque es la entrada a una zona industrial que se llama ‘Santa María’, que solo esa zona industrial llegan al rededor de 18 mil trabajadores, entonces de hecho estamos priorizando llegar a atender a esa población que es la que ya tiene una necesidad muy definida”, subrayó Lajous, quien señaló que este tipo de proyectos son parte del compromiso del gobierno de impulsar trenes de pasajeros eléctricos, sustentables y eficientes.

HACIA UNA NUEVA ERA DE MOVILIDAD INDUSTRIAL

El proyecto Derramadero–Saltillo–Ramos Arizpe marca un paso decisivo en la modernización del transporte público del norte de México. Su ejecución permitirá acortar distancias laborales, disminuir la congestión vehicular y reducir el impacto ambiental.

Además, se busca integrar el sistema con otras rutas del Tren del Golfo de México, favoreciendo la conectividad entre zonas industriales, portuarias y fronterizas.

Dato curioso: cada viaje diario en este tren podría sustituir el uso de más de 300 autobuses de personal, reduciendo significativamente la emisión de CO₂ y mejorando la calidad del aire en la región.

Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su apuesta por una movilidad ferroviaria moderna, verde y socialmente incluyente, respondiendo a las necesidades reales de quienes impulsan la industria mexicana: los trabajadores.