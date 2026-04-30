Procesan a ex delegado de FGR en Tamaulipas

De acuerdo con la FGR, la investigación se inició en el estado por el delito de sustracción o alteración de activos de la industria petrolera.

Un juez federal vinculó a proceso a Juan Arturo Garza González, ex encargado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, por haber determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con robo de combustible.

Sin embargo, el entonces funcionario decidió no proceder penalmente.

Por estos hechos, también fueron imputados Israel Vázquez Enciso, ex Fiscal en Jefe, y Carlos Alberto Pérez Treviño, ex agente del Ministerio Público Federal, por su probable participación en delitos contra la administración de justicia.

La Fiscalía señaló que los acusados habrían incumplido su obligación de investigar hechos con apariencia de delito, desarrollar líneas de indagatoria y ejecutar actos para acreditar el ilícito.

La vinculación a proceso se obtuvo luego de que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, presentó datos de prueba suficientes ante el juzgador.

Garza González asumió el cargo el 30 de agosto de 2025, tras relevar a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue asesinado en un atentado el 4 de agosto de ese año en Reynosa.

Permaneció en el puesto hasta marzo de 2026, cuando la FGR renovó a sus titulares en 11 entidades, incluido Tamaulipas.

Desde marzo de 2025, Tamaulipas ha sido señalado como uno de los focos del huachicol, luego del decomiso de 10 millones de litros de diésel presuntamente ilegal, así como el aseguramiento de 200 contenedores y 23 tractocamiones en la zona sur del estado, en municipios como Tampico y Altamira.

Estos operativos fueron informados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.