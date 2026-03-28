Procesan a operadora de campaña de Adán López

La Fiscalía Anticorrupción de BCS, también vincularon a Juan Manuel Reyes Cervantes, ex director de Administración y Finanzas y el particular Jonathan “N”, todos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del Instituto.

Fernanda Villarreal, ex directora del Instituto de la Vivienda (Invi) de Baja California Sur, y ex operadora de la campaña de Adán Augusto López Hernández en el proceso interno para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia, fue procesada por un desfalco de más de 54 millones de pesos en agravio del Instituto.

La Fiscalía acusó a Villarreal de formar parte de una red de corrupción que operó en el Invi de 2021 a 2023 y a la que responsabilizan de alrededor de 3 mil 591 transferencias y pagos con recursos del Instituto.

La acusan de disponer de 762 mil pesos de recursos públicos para su uso personal, cuando se desempeñaba como directora del Invi.

”De las investigaciones realizadas por la FiscalÌa Anticorrupción de Baja California Sur detectó operaciones con recursos de procedencia ilícita por la cual se realizó la imputación de Fernanda ‘N’ por la disposición del recurso público para su uso personal por la cantidad de $762,000 (setecientos sesenta y dos mil pesos), cuando ejercía el cargo de ex directora del Instituto de la Vivienda de Baja California Sur”, señaló.

Agregó que a Reyes Cervantes se le señala por el desvío de 382 mil pesos para su uso personal y a Jonathan “N” por ser el receptor ilícito de recursos públicos más de un millón de pesos.

Como medidas cautelares, los señalados deberán presentarse mensualmente ante el juez, no podrán salir del País sin autorización, ni acercarse al Invi o convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, ofendidos o testigos del proceso.