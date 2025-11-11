Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Profepa concluyó que las instalaciones están descuidadas, al igual que los ejemplares, por lo que se procedió a su aseguramiento, clausura total y, en el caso de los animales, su traslado a un sitio más adecuado
Este 11 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el aseguramiento precautorio de 41 ejemplares de fauna silvestre en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ‘Parque Temazcal Zovic’, ubicado en Morelos.
El motivo de esta medida es debido a que se detectaron condiciones inadecuadas de manejo y bienestar animal, lo que podría poner en riesgo a los ejemplares.
“La acción se realizó en atención a solicitudes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que se avisara que el establecimiento no había presentado informes”, dice el comunicado de la Profepa.
PROFEPA ASEGURA 41 EJEMPLARES EN MORELOS
Después de una revisión detallada en el ‘Parque Temazcal Zovic’, se concluyó que las instalaciones están descuidadas, al igual que los ejemplares, por lo que se procedió a su aseguramiento, clausura total y, en el caso de los animales, su traslado a un sitio más adecuado.
Algunas especies aseguradas están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la CITES. Entre los ejemplares, se encuentran:
* Un mono araña (Ateles geoffroyi);
* Cuatro guacamayas verdes (Ara militaris);
* Tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix);
* Una iguana verde (Iguana iguana);
* Seis gamos (Dama dama);
* Un emú (Dromaius novaehollandiae).
BAJO PESO Y ESTRÉS: LOS MOTIVOS POR LOS QUE PROFEPA PROCEDIÓ AL ASEGURAMIENTO
La gran mayoría de los animales fue identificada con bajo peso, signos de estrés y malas condiciones de encierro. Luego de su traslado exitoso, fueron colocados en cuarentena para monitorear adecuadamente su mejoría mientras están bajo observación veterinaria especializada.
Profepa se comprometió a mantener una comunicación constante con el personal responsable del nuevo recinto para dar seguimiento a la evolución de cada ejemplar.